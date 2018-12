Mannheimer barocken in Rastatt am besten

(up) - Die Band "ok.danke.tschüss" aus Mannheim hat den Musik-Contest "Rastatt barockt" gewonnen. Beim Finale am Freitagabend auf der großen Bühne des Weihnachtsmarkts sah die Jury Sängerin Eva Sauter, Manuel Praxmarer (Bass), Lukas Firmbach (Keyboards) und Benjamin Doser (Schlagzeug) vor der Rockband "Endeffekt" aus Forbach und der Sängerin Oliwia C. aus Gernsbach. Baden TV produziert "Ok.danke.tschüss" für deren verdienten Sieg als ersten Preis ein Musikvideo im Wert von 5 000 Euro, die Musiker von "Endeffekt" werden von Musikredakteuren bei Radio Regenbogen interviewt und einige ihrer Songs werden im Radio gespielt. Oliwia C. schließlich wird für ihren Auftritt mit einem Fest im Wert von 1 000 Euro belohnt, das die Brauerei Franz für sie ausrichten wird.

Die 14-Jährige hatte den Wettbewerb eröffnet, und angelockt von ihrer beeindruckenden Soulstimme versammelten sich bei idealen äußeren Bedingungen langsam immer mehr Zuhörer vor der Bühne. Neben Songs, die Oliwia schon in der Vorrunde gesungen hatte, präsentierte sie auch "Always remember us this Way", den Lady Gaga in dem Film "A Star is born" singt. "Den Song hab ich extra noch in dieser Woche einstudiert", erklärte Oliwia ihren Fans vor der Bühne, die sie mit begeistertem Applaus belohnten. Eine Besucherin sprach sie nach ihrem Auftritt an und lobte sie für ihre ebenso kraftvoll wie einfühlsame Stimme. Der Fan sprach damit aus, was viele dachten, dass Oliwia nämlich ein Ausnahmetalent ist und ihr die Zukunft gehört.

Vergleichsweise härter ging es dann weiter mit den sechs Hardrockern von "Endeffekt". Die Band heizte mit eigenen deutschsprachigen Songs und überzeugenden Gitarren-Soli den Zuhörern immer mehr ein, viele tanzten und sangen mit bei Stücken, die fast alle von Liebe, dem Leben und von Freundschaft handeln. Als dritte Band des Abends betraten dann die Musiker von "ok.danke.tschüss" die Bühne, die sich schon durch ihr Outfit von den anderen abhoben. Jedes Bandmitglied trug einen einfarbigen Anzug (orange, blau, violett und grün) und eine gleichfarbige Krawatte zum weißen Hemd. Sängerin Eva Sauter präsentierte die eigenen deutschsprachigen Songs mit einer außergewöhnlich engagierten Tanzperformance, die das Publikum mitriss. Immer mehr Besucher bewegten sich vor der Bühne zu den Titeln mit Rap und Hip-Hop-Elementen und klatschten am Ende lautstark. So war niemand überrascht, als nach einer kurzen Beratungspause Marktmeister Markus Lang "ok.danke.tschüss" als Gewinner verkündete und Vertreter der Sponsoren die Preise überreichten.

Dabei kam es dann noch zu einem Zwischenfall. Lang wollte gerade den Gewinner des zweiten Platzes verkünden, als an einem Stehtisch ein Mann zusammenbrach und die Siegerehrung unterbrochen werden musste. Sanitäter des DRK waren jedoch schnell zur Stelle und konnten den Mann verorgen, der zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Abend ging damit nach dem ersten Schrecken und Stimmungsdämpfer für die Besucher doch noch heiter zu Ende.