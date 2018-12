Glücklich auf Kreta als Langzeitseelsorger auf Zeit

Bis Anfang Februar 2019 muss er sich entscheiden. Was danach kommt, weiß er allerdings noch nicht. "Es wird sich zeigen", sagt der 68-Jährige, der zuvor fast 19 Jahre lang Pfarrer der evangelischen Johannesgemeinde in Bad Rotenfels war und nach seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Oktober 2017 mit seiner Familie nach Bischweier umgezogen ist. "Ich spüre, dass ich durch meine Dienstzeit müde geworden bin, es ist genug jetzt. Ich habe mir ein Jahr komplette Vakanz verordnet. In dieser Zeit werde ich für dienstliche Anfragen nicht greifbar sein. Dieses Jahr möchte ich nutzen, um mir darüber klar zu werden, wie meine neue Lebensphase aussehen soll. Ich möchte ja flexibel und frei bleiben für das, was kommt", hatte er in einem BT-Interview zum Abschied gesagt.

Und es kam Kreta. Die Insel, die er schon in Studentenzeiten als Rucksacktourist mehrfach erkundet und vor zwei Jahren zusammen mit seiner Frau im Urlaub wieder besucht hatte. Damals stieß er im Internet auf die Website der evangelischen Kirchengemeinde Kreta (www.evkikreta.de). Und da kam der Gedanke auf: "Hier auf der Insel Pfarrer zu sein. Das wäre doch was für den Ruhestand ".

Weit über





100 Protestanten



Zwei Jahre später wurde aus dem Gedankenspiel Realität: Der 68-Jährige sieht das ganz entspannt. "Ich bin und bleibe Pfarrer, Ordination lässt sich nicht abwaschen. Aber ich habe die Freiheit des Ruhestands und im Rahmen dieser Freiheit mache ich meinen Dienst als Pfarrer der evangelischen Gemeinde auf Kreta". Offiziell ist er - so die Bezeichnung der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) - als Langzeitseelsorger aktiv. Die EKD bietet pensionierten Pfarrerinnen und Pfarrern an, über zehn Monate die geistliche und seelsorgerliche Betreuung von deutschsprachigen Auslandsgemeinden zu übernehmen, da nicht alle Stellen mit einem Pfarrer oder einer Pfarrerin für sechs Jahre besetzt werden können, ist auf der Homepage der EKD zu lesen. Ihre Tätigkeit umfasst einen halben Dienstumfang und dauert jeweils von September bis Juni. Aktuell nutzten rund 25 Langzeitseelsorger in verschiedenen Ländern dieses attraktive Angebot auf Zeit. Von der EKD erhält der Pfarrer für seine Tätigkeit 500 Euro im Monat; Wohnung und Mietwagen werden von der Kirchengemeinde vor Ort gestellt, berichtet er. Die Neben- und Lebenshaltungskosten muss er selbst bestreiten. Ralf Velimsky jedenfalls schwärmt von seinem Aufenthalt auf der Insel Kreta, die als Wiege des orthodoxen Christentums gilt. Dort gibt es weit über 100 deutschsprachige Protestanten - Deutsche, Österreicher, Schweizer und Holländer, die für längere Zeit auf Kreta leben.

Der evangelischen Kirche mit Vereinsbeitrag gehören aktuell 70 Mitglieder an, davon sind 50 bis 60 immer oder immer wieder auf der Insel - einige davon haben zwei Wohnsitze und pendeln wie die "Zugvögel" zwischen Heimatland und Wahlheimat hin und her. Er habe viermal im Monat den Gottesdienst zu leiten, und wenn es einen fünften Sonntag im Monat gibt, dann macht die Gemeinde einen Ausflug, erzählt er schmunzelnd. Die Gottesdienste finden in katholischen Kapellen und einem kleinen katholischen Gemeindezentrum statt, die allerdings weit voneinander entfernt liegen. Zum Teil braucht es für die Anfahrtswege über eine Stunde Zeit. Hinzu kommen zwei bis drei Gesprächskreise pro Monat sowie Besuche bei den Gemeindegliedern. Nach den Gottesdiensten geht es übrigens oft gemeinsam und damit in netter Gesellschaft in eine schöne Taverne am Meer. "Da werden dann 16 Vorspeisen bestellt und Wein, und am Ende wird die Zeche auf alle umgelegt", berichtet der Pfarrer. Eine weitere schöne Tradition ist der Gemeindekaffee - die Leute bringen Kaffee und Kekse selbst mit und verzehren sie auch in der Kirche oder im Freien, das sei aber nur in Heraklion so, sagt Ralf Velimsky.

Er habe viel Freizeit für Fahrten übers Land, fürs Fitnessstudio oder fürs Schwimmen im Meer - "also weit mehr Freizeit als Dienste, ich bleibe der freie Ruheständler", konstatiert der 68-Jährige äußerst zufrieden am Telefon, wobei Begeisterung in der Stimme mitschwingt. An manchen Tagen schnappt sich der Pfarrer auch seine Stöcke und walkt auf der langen Hafenmole.

Er wohnt in der Altstadt Heraklions im vierten Stock einer 45 Quadratmeter großen Dienstwohnung, nur fünf Minuten vom Hafen entfernt. Von seinem Balkon aus, auf dem er gerne frühstückt, hat er einen seitlichen Blick auf das Meer.

Was er besonders an der Insel und ihren Menschen schätzt? "Meine ersten Erfahrungen vor vielen Jahren ließen mich die berühmte Philoxenia (der Fremde als Gast) kennenlernen: Von der Straße weg wurde ich ins Haus eingeladen; im Kafenion spendierten mir Einheimische ein Getränk einfach so", blickt er zurück. Da er derzeit vor allem mit Deutschsprachigen im Kontakt ist, sei der Kontakt zu Einheimischen noch sehr gering. "Trotzdem ist die Atmosphäre hier wunderschön. Die Herzlichkeit und Freundlichkeit erfahre ich auch in sehr kurzen Momenten", verdeutlicht Velimsky und berichtet von einer netten Begebenheit: Im kleinen Supermarkt um die Ecke habe er nach Rosmarin gefragt, den sie aber nicht in Packungen hatten. Am Abend aber könne er das Gewürz bekommen, teilte ihm die Ladenbetreiberin freundlich-lächelnd mit - sie holte es extra aus ihrem eigenen Garten - und schenkte es ihm.

Weihnachten auf Kreta? Da lässt sich der Pfarrer überraschen. "Ich weiß noch zu wenig über hiesige Weihnachtsbräuche, die Geschenke wie in Deutschland gibt es aber wohl erst später (am 6. Januar)". Allerdings habe er schon im November Weihnachtsdeko gesehen - mit Schnee-Plastiktannen, Rentieren und dem Weihnachtsmann. "Etwas amerikanisch", so sein Kommentar.

"Visionen und





Träume"



Am heutigen Heiligabend wird er in Heraklion einen Familiengottesdienst halten, tags zuvor am vierten Advent war dies bereits in Chania der Fall und am 26. Dezember steht in Ierapetra ebenfalls ein Gottesdienst am Abend an. Und er werde natürlich an Weihnachten mit seiner Familie telefonieren - mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen, die in Stuttgart und Berlin wohnen, aber das Fest gemeinsam in Bischweier mit der Mama feiern. Er freue sich auch sehr, dass seine Frau direkt nach den Weihnachtsfeiertagen nach Kreta kommt. Sie ist in Deutschland geblieben, da sie noch als Religionslehrerin in verschiedenen Schulen tätig ist und daher nur in den Ferien verreisen kann. Er selbst habe für die zehn Monate keinen Urlaubsanspruch.

Übrigens: Kreta ist nicht der erste Auslandsaufenthalt des Pfarrers. Bevor er in die evangelische Johannesgemeinde in Bad Rotenfels kam, war er im Auftrag der Basler Mission im Dienst der Presbyterian Church acht Jahre lang in Kamerun tätig. Warum es ihn immer wieder in die Ferne zieht? "Gute Frage - ich weiß es nicht", meint er und fährt nachdenklich fort: "Visionen und Träume, die ich versuche zu leben, und manchmal geht es. Das ist dann ein großes Geschenk. Das war es in Kamerun und ist es jetzt auch wieder."