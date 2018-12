Für die kleine Olivia stimmen alle "O Tannenbaum" an

(up ) - Rund 120 Menschen haben den Heiligen Abend beim Tag der offenen Tür des Rastatter Hospizdienstes im Gemeindehaus St. Alexander gefeiert. Die Veranstaltung fand bereits zum zehnten Mal statt und zahlreiche Besucher kommen bereits seit Jahren, um unbeschwerte Stunden zu genießen. Viele sind daher bereits alte Bekannte der etwa 30 ehrenamtlichen Helfer, die für den reibungslosen Ablauf des Programms sorgten. Begrüßt wurden die Besucher ab 16.30 Uhr mit einem Glas Punsch zum Aufwärmen. Zur Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Peter Ulrich gab es Kaffee und Kuchen, bevor das Jugend-Bläserensemble des Musikvereins Würmersheim Weihnachtslieder spielte und die entsprechende Stimmung schuf für den Rastatter Schauspieler Klaus Winterhoff, der die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium las.

Ein traditioneller Höhepunkt des Abends ist das Lied "Über den Wolken" von Reinhard Mey, das der Rastatter Gitarrist Atilla Schumann darbot. Dieses Lied scheint viele Menschen zu berühren, fast alle im Saal sangen mit. Genau wie bei dem Klassiker von Leonard Cohen "Halleluja", bei dem Schumann die irische Sängerin Suzanne Fennell begleitete, die ausgebildete Opernsängerin ist. Zum Essen gab es dann - zubereitet von Koch Bernd Strang und seinem Küchenteam - gemischten Salat und Hähnchenbrustfilet. Wer rein vegetarisches Essen bevorzugte, bekam Blumenkohlmedaillons. Zum Dessert wurde Schokomousse gereicht und neben alkoholfreien Getränken wie Apfelsaft gab es auch verschiedene Weine oder Bier. Für den reibungslosen organisatorischen Ablauf sorgten Lothar Weiler und zahlreiche ehrenamtliche Kellnerinnen und Kellner. Dass im Saal dabei immer mehr eine weihnachtliche Atmosphäre entstand, war mit das Verdienst des Rastatter Chorleiters und Pianisten Günther Siegwarth. Er moderierte den Abend und schaffte es dabei immer wieder, das Publikum mit einzubeziehen. Zum Beispiel als die kleine Olivia, das Kind eines Gastes, gerne "O Tannenbaum" hören wollte und Siegwarth die Anwesenden im Saal dazu brachte, das Lied gemeinsam zu singen und Olivia damit ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren. Siegwarth begleitete außerdem Suzanne Fennell am Flügel und diese Darbietungen luden immer mehr Anwesende zum Mitsingen ein. Unter anderem versetzten "The Rose", "Alle Jahre wieder", "Süßer die Glocken nie klingen" und "Leise rieselt der Schnee" die Anwesenden in weihnachtliche Verzückung. Einsamer Höhepunkt war "Stille Nacht, Heilige Nacht", das wie aus einem Munde durch den Saal schallte. Die zweite Strophe dieses Weihnachtsklassikers sang Fennell auf Irisch. Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung gab es denn auch Zugabeforderungen begeisterterer Zuhörer, denen die beiden Künstler schließlich nachkamen. Zum musikalischen Ausklang des Abends präsentierten sie "Winter Wonderland" von Michael Bublé und Rod Stewart und wurden wiederholt mit lautstarkem Applaus belohnt.

Gegen 21 Uhr schließlich machten sich die ersten Gäste wieder auf den Nachhauseweg. Wer schlecht zu Fuß war, konnte den kostenlosen Fahrdienst nutzen, für den ehrenamtliche Helfer auch ihre eigenen Fahrzeuge zur Verfügung stellten. Alle Gäste bekamen zudem ein Weihnachtsgeschenk, bestehend aus Plätzchen, Einkaufsgutscheinen, Honig und Duschgel.