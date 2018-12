Grandiose Party zum Finale

Traditionell absolviert die Formation jährlich nur diesen einen Auftritt, denn man sei keine feste Band, die Konzerte gibt, wie Gitarrist und Violinist Florian Hug erklärte. Alle Mitglieder seien "anderweitig beschäftigt", will heißen, man ist entweder in Ensembles verankert oder hat aktiv bei den Volksschauspielen zu tun. Fünfmal traf sich "Schlummerfunktion - träum' weiter" vor der Ötigheimer Weihnachtsmarktaktion zum Proben, denn "für diesen Auftritt nehmen wir uns immer gern Zeit".

Für die Band hat die Show einen besonderen Charakter: "Wir machen in unserem Heimatort Musik mit alten Freunden." Weil zum Christfest oft auch die weggezogenen Freunde und Ötigheimer wieder ihre Familien im Heimatort aufsuchen, sei die Abschlussveranstaltung des Markts insbesondere ein Wiedersehensfest. Die Band spielt ohne Gage auf Spendenbasis. Die Einnahmen kommen einem karitativen Zweck zugute. In diesem Jahr fließen sie der Ötigheimer Familie Loquace zu, die unter tragischen Umständen den Ehemann und Vate r verlor (wir berichteten). Das Repertoire von Florian Hug, Michael Nold (Bass), Lukas Tüg (Gitarre), Johannes Tüg (Drums) und Manuel Tüg (Percussions) beinhaltet in den Stilrichtungen Blues, Soul, Rock und Pop, Country und Folk. "Klassiker bis hin zu Stücken, die nicht so häufig gecovert werden", erklärt Hug. Im Blick habe man bei der Songauswahl den saisonal einzigartigen Charakter: "Es ist Winter, der Jahreswechsel steht an; es ist eine Zeit, die zum Nachdenken anregt, zum Erinnern an das Vergangene und zum Spekulieren über das, was kommen mag; mit der einen oder anderen deutschen Ballade von Peter Maffay oder Philipp Poisel soll der Abend daher auch melancholisch klingen dürfen."

Zwei Stunden lang waren die Instrumentalisten als Protagonisten der Closing Party in ihrem Schaffen nicht nur völlig professionell auf der Höhe, sondern auch als Backgroundsänger eine Wucht. An der Vokalfront standen Hanna Schmidt und Maximilian Tüg mit mächtigen Stimmröhren sowie einer Lässigkeit, die trotz Nieselregens im Publikum das Gute-Laune-Barometer hoch ausschlagen ließen.

Die Frontsänger verstanden es, die ganz sentimentalen, die großen dynamischen und alle Töne dazwischen mit herrlicher Schwerelosigkeit, sichtbarer Freude an der Performance und in eigenen Interpretationen auf das Publikum zu übertragen. Die Closing Party war ein Superkonzert, präsentiert von ausgezeichneten Musikern und Sängern.

Zum Abschluss des verregneten Weihnachtsmarkts, der sogar einen Abend wegen Sturms geschlossen bleiben musste, zeigten sich die Organisatoren zufrieden mit dem Gesamtergebnis.