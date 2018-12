Ein besonderes Geschenk zu Weihnachten

Die Tradition, einen Blutspendetermin am zweiten Weihnachtsfeiertag in Rastatt anzubieten, wurde vor rund zehn Jahren begonnen. Zunächst wurden Blutspender in der Reithalle begrüßt und seit einigen Jahren im Haus des DRK-Ortsvereins in der Eschenstraße. Der Termin werde gut angenommen, berichten die Organisatoren gestern und freuen sich, dass viele ehrenamtliche Helfer bereit sind, die Aktion am zweiten Weihnachtsfeiertag zu unterstützen. "Wenn die Spender sich Zeit nehmen, dann ist es für uns als Veranstalter doch selbstverständlich, dass wir auch kommen", lacht Katharina Ernst von der Bereitschaft des Rastatter DRK-Ortsvereins.

Sie betreut die Spender nach der Spende. Dabei gibt es dieses Mal für jeden ein kleines Weihnachtsgeschenk. Nicht nur deshalb ist die Stimmung bereits um kurz nach 10 Uhr locker und entspannt. "An diesem Termin hat man einfach ein bisschen mehr Zeit als sonst", sagt auch Iris Köhler, für die der Spendetermin am 26. Dezember bereits zu einer kleinen Tradition geworden ist.

Einige Rastatter spenden gestern das erste Mal Blut. Ihnen wird der Ablauf genau erklärt. Bei der Anmeldung zeigen Spender wie Kurt Bader, der gestern bereits zum 61. Mal Blut spendet, ihren Ausweis vor und erhalten dann einen Fragebogen. Denn nicht jeder darf spenden. Ein Mann hat in den vergangenen Tagen Antibiotika genommen und darf deshalb erst in vier Wochen wieder Blut spenden. Andere waren im Urlaub in Gebieten, in denen die Malariamücke vorkommen kann. Auch ihnen ist gestern eine Blutspende nicht gestattet.

Erst ein Check



im Labor



Bevor es so weit ist, werden im Labor zunächst die Eisenwerte gecheckt und der Blutdruck gemessen. Danach geht es zu einem Arzt. Hier gibt es einen kleinen kostenlosen Gesundheitscheck. Der Arzt klärt zudem über die Risiken auf, die mit dem Blutspenden verbunden sind. Danach geht es zum eigentlichen Spenden.

Bereits zum 161. Mal ist Walter Serr dabei. Dass heute Weihnachten ist, ist für ihn kein Grund, dem Termin fern zu bleiben. So leg t er sich entspannt hin und wartet darauf, dass genau 500 Milliliter seines Bluts in einen Plastikbeutel fließen. Viele Spender unterhalten sich dabei angeregt.

Christiane Schmidt vom DRK-Ortsverein Rastatt freut sich, dass der Spendetermin am zweiten Weihnachtsfeiertag Jahr für Jahr besser angenommen wird. "Wir haben das vor rund zehn Jahren als Test gestartet. Heute gehört es für viele der Helfer zu Weihnachten bereits fest dazu", sagt sie.

Für viele steht bei ihrer Spende der Gedanke der Nächstenliebe im Vordergrund: "An Weihnachten etwas Gutes tun: Das finde ich wichtig", sagt Andreas Heimbichner, der gestern seine sechste Blutspende leistet. "Ich komme gerne, schließlich könnte ich auch einmal auf eine Spende angewiesen sein und wäre dann froh, wenn andere mir helfen", sagt Hans-Eberhard Leicher, der bereits zum 63. Mal sein Blut spendet. Für ihn und alle anderen Spender gibt es nach der Blutentnahme ein kleines Vesper und etwas zu trinken.

Viele unterhalten sich noch angeregt und freuen sich dann darauf, den Tag entspannt mit Freunden und Verwandten zu verbringen - mit dem guten Gefühl, mit ihrem Blut anderen Menschen in Not geholfen zu haben.

Um den Bedarf an Blutkonserven zu decken, werden in den kommenden Tagen zahlreiche Blutspendetermine in der Region angeboten. Am heutigen Donnerstag, 27. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Schule in Rheinmünster-Stollhofen, am morgigen Freitag, 28. Dezember, von 15 bis 19.30 Uhr in der Altrheinhalle in Plittersdorf und am 4. Januar von 14 bis 19 Uhr in der Festhalle in Forbach-Gausbach.