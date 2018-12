Hochkarätiger Ausklang des Jubiläumsjahrs

Zudem glückte mit der Weihnachtsfeier ein schöner Ausklang, wozu der gute Besuch viel beitrug. Zur Eröffnung spielte die neu formierte Jugendkapelle unter der Leitung von Thomas Zieger. Beginnend mit dem "Tiger Rock" steuerte der gut verfasste Klangkörper über das "Italian Carousel" auf "Fröhliche Weihnacht überall" zu, die als Zugabe mit dem "Nikolausabend" ausgeweitet wurde.

Der Schwerpunkt der Feier war musikalischer Art, denn Mitgliederehrungen hatte es im Juni bei einer Jubiläums-Matinee gegeben. Den zweiten Teil des Programms bestritt die Hauptkapelle. Zuvor aber wurde in einer Bilderschau der Festkalender aufgeblättert: Der "Jubiläumswagen" beim Auer Fastnachtsumzug, das Jubiläumskonzert, die Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und das dreitägige Jubiläumsfest. Im Oktober war mit einem Kirchenkonzert in Maria Bickesheim der verstorbenen Mitglieder gedacht worden.

Mit dem Rückblick verbunden war eine lange Reihe von Danksagungen des Vorsitzenden an Helfer, Organisatoren und Mitwirkende der Jubiläumsveranstaltungen. Als "Dreh- und Angelpunkt" für alle Fragen des Jubiläumsthemas stellte Koch seine Stellvertreterin Julia Staretschek heraus. Für ihr von Herzblut erfülltes "sensationelles Engagement" erhielt sie die Ehrenmitgliedschaft. In den Danksagungen waren auch Abschiede enthalten, Orchestersprecherin Jasmin Kast legt ihr Amt zum Jahreswechsel nieder, Kassierer Markus Bauch will seines bei der nächsten Jahreshauptversammlung abgeben. Als Zäsur mit der wohl größten Außenwirkung wurde der Abschied von Dirigentin Dagmar Bierhalter bekannt gegeben. Am 6. April wird sie nach dann 16 Jahren ihr letztes Konzert mit dem Durmersheimer Musikverein geben.

Koch dankte ihr für die "tollen Leistungen", die sie aus der Kapelle "herausgekitzelt" habe. Für die Weihnachtsfeier hatte Bierhalter acht Stücke ausgesucht, in denen einmal mehr ihre feinen Gestaltungsideen erkennbar wurden. "Concerto d ' amore" wurde mit zelebrierter Feierlichkeit, in die ein peppiger Mittelteil gebettet war, zugleich gefühl- und temperamentvoll dargeboten. Das schwungreiche "Give Us Pecae" spickten Christian Weiß und Sven Kaub mit Trompetensoli.

"White Christmas" und "Winter Wonderland" waren Musik zum Reinschmiegen. Die "Petersburger Schlittenfahrt" bot mit Peitschenknall und Glöckchen am Pferdegeschirr die perfekte Illusion. "Mentis" verknüpfte "Macht hoch die Tür" mit "Maria durch den Dornwald ging". Mit "Guten Abend, gut Nacht" wurde das Finale angebahnt, zu dem sich Jugend- und Hauptkapelle unter Leitung von Thomas Zieger zu "O du Fröhliche" vereinten.

Damit war das Jahrespensum des Musikvereins 1868 aber noch nicht erschöpft. An Heiligabend spielte er bei der Krippe auf dem Alten Friedhof und im Pflegeheim Haus Rudolf, am ersten Feiertag umrahmte er das Hochfest der Geburt des Herrn in Maria Bickesheim.