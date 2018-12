Spalier Rastatt (fuv) - Um 9.50 Uhr gestern Vormittag erklang ein Gong und per Durchsage wurde Frau Burkhard gebeten, an die Information zu kommen. Da horchten rund 100 Menschen auf, die schon eine halbe Stunde vor dem Eingang des neuen Einrichtungshauses Ehrmann ausharrten und dem Einlass entgegenfieberten. "Alle Mitarbeiter bitte an die besprochenen Positionen", hieß es nach einem weiteren Gong, und noch bevor die Zeiger der Uhren auf 10 Uhr sprangen, öffneten sich die Glastüren und die ersten Kunden betraten das Möbelhaus. (fuv) - Um 9.50 Uhr gestern Vormittag erklang ein Gong und per Durchsage wurde Frau Burkhard gebeten, an die Information zu kommen. Da horchten rund 100 Menschen auf, die schon eine halbe Stunde vor dem Eingang des neuen Einrichtungshauses Ehrmann ausharrten und dem Einlass entgegenfieberten. "Alle Mitarbeiter bitte an die besprochenen Positionen", hieß es nach einem weiteren Gong, und noch bevor die Zeiger der Uhren auf 10 Uhr sprangen, öffneten sich die Glastüren und die ersten Kunden betraten das Möbelhaus. Der Empfang wird bei manch einem eine Gänsehaut erzeugt haben: Durch einen Luftballonbogen führte der Weg, neben dem Ehrmann-Mitarbeiter Spalier standen und die Kunden mit Applaus empfingen. Von den meisten Menschen unerkannt, stand da auch Firmenchef Horst Ehrmann, strahlte und beklatschte seine ersten Rastatter Kunden. Auf den Galerien hatten sich ebenfalls applaudierende Mitarbeiter aufgereiht. Nachdem die erste Welle den Eingang passiert hatte, setzte ein schier nicht enden wollender kontinuierlicher Strom an Besuchern ein. Der Betrachter konnte den Eindruck gewinnen, dass künftig halb Rastatt mit dem Topfset eins führenden deutschen Herstellers kochen wird. Die Eröffnungsangebote waren sehr gefragt. Viele Kunden brachten ihre Topf- oder Besteck-Sets gleich in ihre Autos, um anschließend das Einrichtungshaus zu erkunden. "Sensationell, überwältigend", stellte Horst Ehrmann eine Viertelstunde nach Öffnung des Hauses fest. Es sei der beste Start eines seiner Möbelhäuser bisher überhaupt, unterstrich der Geschäftsführer. Nein, er habe nicht so gut geschlafen, bekannte der Unternehmer. Die Erwartungshaltung sei natürlich groß gewesen. Man wisse aber vorher nie, wie es denn nun wirklich anlaufe. "Schön, modern, groß", urteilte Frederic Clauss aus der Nähe von Wissembourg. Er sei Kunde von Ehrmann in Landau, habe frei und wollte sich das neue Haus eben anschauen. Am frühen Nachmittag bestätigte die Leiterin der Rastatter Ehrmann-Dependance, Heike Sälzle, den Run auf den neuen Einkaufstempel: "Es reißt nicht ab", fasste sie die Kundenresonanz zusammen. Dementsprechend wurde die Parkplatzsuche zum Geduldsspiel. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass es im gesamten Industriegebiet keinen Parkplatz mehr gibt.

