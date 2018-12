Konzertpublikum soll aufhorchen

Im Juni hatte der Chor bekanntgegeben, dass Diefenbacher den Taktstock von Günter Horn übenimmt (wir berichteten). in der Region leitet Diefenbacher unter anderem noch den katholischen Kirchenchor St. Sebastian und den neugeistlichen Chor Exodus in Kuppenheim sowie den Gospelchor der evangelischen Paulusgemeinde Kuppenheim.

Mit großer Motivation und voller Elan sind derzeit die Sängerinnen und Sänger des Günter-Horn-Chors dabei, sich intensiv auf das Konzert an Dreikönig in der Herz-Jesu-Kirche in Rastatt-Münchfeld vorzubereiten. Konzertbeginn ist um 17 Uhr. In lockerer Atmosphäre, aber dennoch mit der gebotenen Aufmerksamkeit geht der Günter-Horn-Chor an sein Projekt "Winterkonzert 2019".

Dafür wird hart gearbeitet mit Stimmbildung und intensiven Proben. Konzentriert folgen die Chormitglieder den Hinweisen des neuen Dirigenten. Dabei spornt dieser die Chormitglieder durch Lob und Tipps immer wieder aufs Neue zu Bestleistungen an. Und so wird bisweilen an Note für Note und Takt für Takt gefeilt bis die Passage sitzt, um sie dann im Konzert mit einer eleganten Leichtigkeit präsentieren zu können. Wichtig dabei ist, dass die Freude über die Musik und der Spaß am Singen nicht zu kurz kommen.

So wird auch unter der neuen Chorleitung der renommierte Günter-Horn-Chor die Tradition der Winterkonzerte mit Spirituals und Gospels, die die Herzen des Publikums erwärmen sollen, fortsetzen. Das Programm wird mit neuen, schwungvollen Gospels erweitert, die genauso die unbändige Lust wecken mitzusingen und mitzuswingen.

Zu Gehör kommt ein breites Spektrum von bekannten Stücken wie "Shine your Light on me" und "I got a Home" bis zu sehr gefühlvollen Titeln wie "Oh, Freedom" oder "May the Lord send Angels" mit Iris Oser, die ihr Debüt als neue Sopransolistin gibt.

Weitere Solisten sind Irene Bindnagel-Ludwig, Karen Kottinger, Katja Grimmeisen und Sonia Teuber sowie Bernd Breger und Wolfgang Maier (Bass). Unterstützt werden Chor und Solisten von einer Rhythmusgruppe mit Michael Diefenbacher am Piano, Bernd Hoffmann am Bass, Schlagzeuger Gustav Zwingert und Alfred Wild an der Gitarre.

Kartenreservierungen per E-Mail an erich.rid@t-online.de, oder über (0 72 25) 7 43 72. Ferner sind Karten bei der Badner Halle, sowie in den Musikhäusern Essbach und Schlaile in Rastatt und im Internet erhältlich.

www.ghc-rastatt.de