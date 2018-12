"Wir würden es sofort noch einmal machen"

Hügelsheim - Wie schnell die Zeit doch vergeht: In wenigen Tagen endet beim Neujahrsempfang der Gemeinde Hügelsheim am 4. Januar die Amtszeit der amtierenden Spargelhoheiten Elena und Lisa. Grund genug, die zweijährige Amtszeit Revue passieren zu lassen.

Bevor Elena und Lisa beim Pressetermin in Erinnerungen schwelgten, konnten sie gleich mit einer Überraschung aufwarten. Ja, ihre Nachfolgerinnen im Amt der Hügelsheimer Spargelhoheiten sind gefunden. Und weiter verraten sie: "Wir stehen in engem Kontakt mit ihnen und haben auch schon beim Kauf der Dirndl geholfen." Die Namen verraten die beiden natürlich nicht, doch mit einem Augenzwinkern gibt es den Hinweis: "Wir haben zwei nette und im Dorf bekannte Nachfolgerinnen befunden!". So weit, so gut. Des Rätsels Lösung wird es beim Neujahrsempfang 2019 geben.

Beim Neujahrsempfang 2017 als 15. Hügelsheimer Spargelhoheiten gekürt, können Elena Leppert und Lisa Rußi auf "viele tolle Erfahrungen und Begegnungen" zurückblicken. Und wie aus der Pistole geschossen kommt ihr "Ja, wir würden es sofort noch einmal machen".

Ob bei Veranstaltungen im Spargeldorf oder unterwegs als Repräsentantinnen, überall seien sie herzlich aufgenommen worden. Gekannt haben sich Elena und Lisa schon lange vor der Inthronisation. Zusammen hatten sie die gleiche Berufsschulklasse besucht und waren schon vorher befreundet gewesen. Eine wichtige Voraussetzung, wie beide versichern. Denn als Hoheiten verbringe man sehr viel Zeit zusammen und manchmal "knistere" es auch ein bisschen. Gerade dann sei eine Freundschaft sehr wichtig.

War man in den Sommermonaten eher "sporadisch" unterwegs, so sind die sympathischen Repräsentantinnen des Hügelsheimer Markenzeichens "seit September jedes Wochenende" im Einsatz. Neben "Heimspielen" im Ort ("das Spargelfest waren zwei Tage Nonstop für uns") waren die beiden beim Bühler Zwetschgenfest, beim Wendelinus-Ritt und übergaben auf der Iffezheimer Pferderennbahn den "Preis von Hügelsheim" beim Frühjahrsmeeting. Unvergessene Adressen ihrer Amtszeit sind der Kaiserstuhl, die Pfalz, Rheinhessen, die "Grüne Woche" in Berlin und die "Gastro" in Stuttgart.

Auch besuchten sie die Krönung der Rheinperlenkönigin im Wormser Stadtteil Rheindürkheim. Mit den Kirschenhoheiten in Königschaffhausen pflegt das Duo eine innige Freundschaft.

Laut lachen die beiden, wenn sie auf Schmankerl ihrer Amtszeit angesprochen werden. Gerade vor Auftritten seien sie immer sehr aufgeregt gewesen. So sei der Deckel eines zu überreichenden Pokals laut scheppernd auf den Boden gefallen und man habe mit den Namen der zu Ehrenden "Problemchen" gehabt. Unvergessen bleibt ihnen auch der Ausflug der Spargelhoheiten, der nach heftigen Schauern klatschnass endete.

Doch welche Erfahrungen nehmen sie aus ihrer Amtszeit mit? "Unser Bekanntheitsgrad stieg deutlich und wir haben viele neuen Freunde gefunden, hi er im Ort und auch unterwegs", so die beiden unisono.

Bei den vielen Terminen und Gesprächen hätten sie außerdem gelernt, "offen auf die Menschen zuzugehen". Deshalb auch ihr Ratschlag und Wunsch an ihre Nachfolgerinnen: "Habt einfach Spaß als Hoheiten und ihr werdet überall großen Zuspruch erleben."