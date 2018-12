Turnverein aus dem Dorfleben kaum wegzudenken

Rastatt - Der Turnverein Wintersdorf feiert 2019 sein 100-jähriges Bestehen (wir berichteten gestern). Aus dem Dorfleben im Rastatter Stadtteil ist er längst nicht mehr wegzudenken. Denn vor allem im Bereich des Kinder- und Jugendturnens ist in den letzten fünf Jahrzehnten eine erhebliche Weiterentwicklung zu verzeichnen. So verfügt der Verein heute über elf Kinder- und Jugendgruppen mit nahezu 200 Aktiven. Die Gesamtmitgliederzahl des TV Wintersdorf beläuft sich derzeit auf über 700.







Seit 1979 besteht eine Kleinkindergruppe für Kinder ab drei Jahren, und seit 1988 gibt es eine Eltern-Kind-Gruppe. In diesen Gruppen werden die Kleinsten spielerisch an Turngeräte herangeführt. In den verschiedenen Gruppen des Vereins werden neben dem klassischen Turnen eine Vielzahl an Sportarten wie Leichtathletik, Ballspiele, Tischtennis, Radfahren, Tanz und Gymnastik ausgeübt. Dabei blicken die Verantwortlichen nicht ohne Stolz auf zahlreiche Höhepunkte aus den vergangenen 100 Jahren zurück. So wird seit 1952 das beliebte Dorffest im Seegarten organisiert. Lange Zeit geschah dies zusammen mit dem Musikverein Wintersdorf. "Mit diesem Fest soll die Dorfgemeinschaft gepflegt werden und die Mitbürger zum gemütlichen Zusammentreffen eingeladen sein", so der Vorsitzende Martin Hauns. Er verweist auf den großen Aufwand, sagt aber auch: "Dank zahlreicher sehr engagierter Mitglieder können wir alles stemmen."

1984 entstand aus einem kleinen Turnerhock das Turn- und Spielfest bei der Hauptschule im Ried, das heute eine feste Größe unter den Wintersdorfer Vereinsfesten ist. Gefeiert wird auch bei der jährlichen Nikolausfeier, zu deren abwechslungsreichem Programm vor allem die Kinder und Aktiven des Vereins beitragen. Seit vielen Jahren werden zudem Vereinsmeisterschaften durchgeführt und die Sieger beim Dorffest geehrt. Die Aktiven nehmen an Wettkämpfen und Showveranstaltungen auf Gau- und Bezirksebene teil, während sich mehrere Gruppen des TV Wintersdorf seit Jahren an der Narretei im Ried beteiligen.

Seit 2008 veranstaltet der TV Wintersdorf jedes Jahr Anfang August einen Extrem-Cross-Lauf am Sämannsee in Wintersdorf. "Anfangs waren es 70 Teilnehmer, doch im Lauf der Jahre stieg die Teilnehmerzahl kontinuierlich. Im letzten Jahr waren wir komplett ausgebucht", freut sich Martin Hauns und berichtet zudem von mehreren Gau- und Gau-Alterstturnfesten des Turngaus Mittelbaden-Murgtal. Mitorganisiert hat der TV Wintersdorf zudem das Badische Landesturnfest 1988 in Rastatt und die Landesgymnastrada 2007 in Baden-Baden. Zudem haben die Mitglieder immer wieder an Deutschen Turnfesten, an Badischen Landesturnfesten und an Landeskinderturnfesten teilgenommen.

Die fortschreitende Öffnung nach außen hat die Bedeutung des Turnens verändert. So ist der Turnsport nicht nur bei sportlichen Veranstaltungen vertreten, er rückt auch immer mehr bei kulturellen Anlässen und gesellschaftlichen Ereignissen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Welchen wichtigen Platz das Turnen heute im Wintersdorfer Ortsgeschehen einnimmt, spiegelt sich deutlich in der hohen Zahl der Aktiven wieder, für die der Turnsport in seiner heutigen Vielfältigkeit Grundlage einer sinnvollen, der Gesunderhaltung dienlichen Freizeitgestaltung geworden ist.

"Wenn wir jetzt eine kleine Parallele zur Gründungszeit des Vereins ziehen, dann dürfen wir feststellen, dass mit Sicherheit keiner der etwa 30 turnbegeisterten jungen Menschen im Jahr 1919 auch nur ahnen konnte, wie weit sich der Turnsport über das hinaus entwickeln würde, was man seinerzeit schlicht als Turnen ansah", sagt Martin Hauns und fügt hinzu: "Wir sind bemüht, den Weg einer modernen, zukunftsorientierten Vereinsführung und Gestaltung auch weiterhin zu gehen. Dabei muss es unsere wichtigste Aufgabe sein, den Interessen und Bedürfnissen unserer Mitglieder im Sinne eines ausgewogenen, der Gesundheit dienlichen Angebots gerecht zu werden und dabei gleichzeitig auch das Zustandekommen menschlicher Kontakte und des sozialen Miteinanders zu fördern. Eine Aufgabe, die für Staat und Gesellschaft gleichermaßen unverzichtbar ist."