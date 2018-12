Mit Ohnmacht gegen Plastikmüll Rastatt (ema) - Was können Landkreis sowie Städte und Gemeinden tun, um gegen die Flut an Plastikmüll anzukämpfen? Offenbar wenig - auch wenn die Stadt Tübingen gerade mit dem Beschluss einer Verpackungssteuer aufhorchen lässt. Die defensive Haltung lässt sich aus einer Analyse des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) im Rastatter Landratsamt schließen. Der AWB und der zuständige Ausschuss des Kreistags haben sich aufgrund eines Antrags der Grünen-Fraktion mit der Problematik auseinandergesetzt. Fragen und Antworten.



Warum ist der Landkreis Rastatt für die Müllentsorgung zuständig, aber ausgerechnet beim Plastik- und Verpackungsmüll nicht? Das am Gedanken der Kreislaufwirtschaft orientierte Verpackungsgesetz regelt die Produktverantwortung von der Entwicklung bis zur Rücknahme in dem Sinne, dass Kunststoffverpackungen möglichst vermieden und zumindest ökologischer hergestellt werden. Für das Einsammeln und Verwerten sind Unternehmen ("duale Systeme") zuständig, die zum Beispiel im Landkreis Rastatt die Firma MERB mit dem Einsammeln beauftragen (gelbe Tonne). Dahinter steckt der Gedanke, dass Sammlung und Recycling von Verpackungen von denen bezahlt werden, die die Verpackungen in Umlauf bringen. Warum nimmt der Verpackungsmüll zu? In Deutschland ist das Verpackungsaufkommen von 13,6 Millionen Tonnen im Jahr 1996 auf 18,2 Millionen Tonnen im Jahr 2016 gestiegen. Gründe werden vor allem in der großen Zahl von Single-Haushalten gesehen, die mittlerweile einen Anteil von mehr als 40 Prozent ausmachen und die kleinere Verpackungseinheiten kaufen. Hinzu kommen gewandelte Ess- und Konsumgewohnheiten, die zu einem stetig wachsenden Angebot mit eingepackten Fertigprodukten und Service-Verpackungen führen. Im Landkreis Rastatt schlägt außerdem die Grenzregion zu Buche, weil nicht registrierte Verpackungen ohne Pfand aus Frankreich, vor allem die PET-Einweg-Wasserflaschen und Dosen, in den gelben Tonnen landen. Wie positioniert sich der Landkreis? Der AWB spricht zwar bei der Flut von Einwegkunststoffprodukten von einem "ökologischen Irrsinn", sieht jedoch Grenzen in seiner Zuständigkeit. Eine abfallärmere Lebensweise müsse jeder Konsument durch sein Verhalten selbst bestimmen; der AWB selbst könne nichts erzwingen. Immerhin nimmt der Landkreis für sich in Anspruch, durch ein ausgeklügeltes Mülltrennsystem große Verwertungsquoten zu erzielen. Der AWB sieht darüber hinaus seine Aufgabe darin, zu informieren und Anregungen zu geben - auch über Aktionen. Bereits im Angebot sind Verschenk- und Tauschmarkt, Warentauschtag, Abfallvermeidungstipps über diverse Medien. Geplant sind eine neue Broschüre für Schulanfänger, ein Erlebnispfad auf der Mülldeponie Oberweier, Werbung beim Einzelhandel für die Verwendung eigener Behältnisse an der Bedientheke, Erweiterung des Online-Verschenk- und Tauschmarkts um die Möglichkeit eines Reparaturdienstes. Wie sieht die Politik das Thema? Im zuständigen Betriebsausschuss räumte der zuständige Dezernent Jörg Peter ein, dass die Grünen-Fraktion mit ihrer Forderung, das Aufkommen von Plastikmüll drastisch zu reduzieren, den "Finger in die Wunde" lege. Allerdings habe der Landkreis eben keine originäre Zuständigkeit. Peter bemängelte, dass man als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger auch keine Kontrollmöglichkeit habe, wo und wie die eingesammelten Verpackungen verwertet werden. Dieser Haltung beugen sich die Fraktionen. Die CDU bemängelt, dass nicht mal die Grünen selbst praktikable Vorschläge vorlegen. Die Freien Wähler argumentieren, jeder Verbraucher habe es selbst in der Hand, weniger Müll zu produzieren. Die SPD sieht nicht ein, dass der Landkreis der Reparaturbetrieb von Land, Bund oder EU sein soll, meint aber auch, dass man durch Freiwilligkeit nichts erreicht. Weshalb die FDP dafür plädiert, die Erfahrungswerte und Sorgen von kommunaler Ebene in die Parteien zu tragen. Die Grünen schließlich sehen ihren Vorstoß als "Impuls zum Nachdenken" und regen eine Vernetzung mit den Bürgermeistern an.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Weihnachtsfeiern mit Hindernissen Karlsruhe (red) - Tempo und zündende Pointen zuhauf gibt es in der Komödie "Weihnachten auf dem Balkon" am Kammertheater Karlsruhe. Bis 27. Dezember steht das turbulente Familienstück von Gilles Dyrek, in dem alle sechs Darsteller Doppelrollen haben, auf dem Spielplan (Foto: Jentzsch). » Weitersagen (red) - Tempo und zündende Pointen zuhauf gibt es in der Komödie "Weihnachten auf dem Balkon" am Kammertheater Karlsruhe. Bis 27. Dezember steht das turbulente Familienstück von Gilles Dyrek, in dem alle sechs Darsteller Doppelrollen haben, auf dem Spielplan (Foto: Jentzsch). » - Mehr Laxenburg

Park-Paradies um Schloss Laxenburg Laxenburg (red) - Es ist ein Kleinod für alle, die Parks, Pflanzen und einfach die Natur mögen: Der Park von Schloss Laxenburg. Kaiser Kranz II/I. schuff diese großartige Landschaft am Rande des Wienerwalds. Bedrückend, aber lohnenswert ist auch ein Besuch in Schloss Mayerling (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Es ist ein Kleinod für alle, die Parks, Pflanzen und einfach die Natur mögen: Der Park von Schloss Laxenburg. Kaiser Kranz II/I. schuff diese großartige Landschaft am Rande des Wienerwalds. Bedrückend, aber lohnenswert ist auch ein Besuch in Schloss Mayerling (Foto: pr). » - Mehr