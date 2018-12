Mittwochs ist künftig zwangsweise Ruhetag

"Unzählige Annoncen" auf verschiedenen Kanälen hätten eine Bewerbung gebracht, der Interessent sei zum Vorstellungsgespräch aber gar nicht erschienen. Die Folge: Niklaus hat seit Mai durchgearbeitet, sieben Tage, Woche für Woche. Dabei kann er in der Backstube durchaus auf gute Leute zählen. Zur Belegschaft gehören ein treuer Geselle, eine per Zufall gefundene versierte Hilfskraft und ein Auszubildender, "der sich richtig gut macht", schätzt sich der Chef glücklich, einen talentierten Lehrling zu haben. Aber für das wöchentliche Arbeitspensum des mehrfach ausgezeichneten Betriebs ist dies mindestens eine Vollkraft zu wenig. Die Lücke ist durch das Ausscheiden einer Bäckerin entstanden, die eine Auszeit vom Beruf einlegen wollte, wie Niklaus erklärt. Seine Mitarbeiter wolle er unbedingt halten, betont der Handwerksmeister. Ihre 40-Stunden-Woche auf fünf Arbeitstage begrenzt zu lassen, ist ihm wichtig. Im Verkauf ist es ein bisschen einfacher, dort lässt sich mit Teilzeit viel organisieren. Neben dem Hauptgeschäft in Elchesheim-Illingen unterhält die Firma Filialen in Durmersheim und Plittersdorf. Anders als in den Zweigstellen ist am Stammsitz seit 20 Jahren auch Sonntagvormittags geöffnet. Die Sonntagsarbeit bewältigt das Inhaberpaar alleine. Niklaus steht in der Backstube, seine Ehefrau im Laden - wie an allen anderen Tagen auch.

Der Dauereinsatz führt ans Limit. "Wir brauchen mindestens einen Tag, um mal ruhig schlafen zu können", sehnen sie sich nach einem normaleren Wochenrhythmus. Zum Erproben neuer Rezepte, zum Experimentieren mit Kundenaktionen bleibe kaum Zeit. Ausufernde Bürokratie und ständig neue Vorschriften rauben viel Elan, momentan muss eine neue Verpackungsverordnung umgesetzt werden. Nach dem Jahreswechsel legt der Betrieb eine Pause ein. Am 7. Januar geht es weiter, am 9. wird zum ersten Mal mittwochs nicht nur nachmittags, wie bisher schon, sondern ganztägig geschlossen sein.

Richtig freuen können sich der 50-jährige Bäckermeister und seine Ehefrau aber nicht. Eine große Sorge treibt sie um: Wie wird wohl die Kundschaft reagieren? "Hoffentlich verstehen sie es", setzt Niklaus auf die Treue der Kunden und die Qualität seiner prämierten Erzeugnisse. Zu den jüngsten Erfolgen gehört die Gold-Auszeichnung für dreimal "sehr gut" hintereinander bei Brotprüfungen.

Der Entschluss zum Ruhetag ist kein Einzelfall, wie eine Äußerung von Hans Peter Wollseifer zeigt, dem Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. "Bäcker und Fleischer schließen bereits einen Tag in der Woche, weil sie keine Fachkräfte kriegen", stellte der oberste Repräsentant in einer Verlautbarung vor Weihnachten zwei Branchen heraus, die von der Personalnot besonders betroffen sind. Unerwähnt blieb, dass kleine Handwerksfirmen gerade in den genannten Sparten schon länger mit noch größeren Gefahren zu kämpfen haben.

An der seit 118 Jahren existierenden Bäckerei Niklaus ist das Bündel der Herausforderungen beispielhaft erkennbar. Im April eröffnet am Ortsrand ein neuer Edeka-Markt. Darin liegt ein weiterer Grund für die gemischten Gefühle, mit denen man den Ruhetag einführt.