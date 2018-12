Hügelsheimer blicken auf "kanadische Zeiten" zurück

Hügelsheim - In den Annalen der Spargelgemeinde ist der 17. September 1991 ein markanter Meilenstein der Ortsgeschichte. An diesem Tag verkündeten die kanadischen Streitkräfte, dass sie ihre Luftwaffe nach Kanada zurückholen und den Militärflugplatz Söllingen zum Jahresende 1993 aufgeben werden. Inzwischen sind 25 Jahre vergangen und immer noch stößt man im Spargeldorf auf Erinnerungen aus jener Zeit.

Rückblende: Man schrieb das Jahr 1951, als a m 31. Oktober ein Ingenieur der Strabag-Bau AG das Rastatter Landratsamt betrat und es den dortigen Beamten die Sprache verschlug. So habe seine Firma den Auftrag, im Raum Sandweier, Iffezheim und Hügelsheim "die Vermessungsarbeiten für einen Düsenjägerflugplatz" vorzunehmen, wobei am 2. November bereits mit den Arbeiten begonnen werde. Geplant sei von der französischen Besatzungsmacht die Anlage dreier zementierter Start- und Landebahnen mit einer Ausdehnung von 900 Metern Breite und 3 000 Metern Länge.

Unter französischer Regie ging dann 1953 die "Royal Canadian Air Force Station Baden-Soellingen" zum Preis von sechs Millionen Dollar in kanadischen Besitz über. Am Montag, 28. September 1953, fand die offizielle Eröffnung des Flughafens Baden-Söllingen statt. Schon im gleichen Jahr wurde mit dem Bau der Wohnsiedlung "Rhine Valley Park" begonnen, im Volksmund schnell auch "Klein-Kanada" genannt. Das 16-Millionen-Projekt mit 87 Häusern und 500 Wohnungen hatte am 19. Juni 1954 Richtfest. Da diese Wohnkomplexe immer noch nicht ausreichten, wurden im Dorf etliche Wohnungen angemietet. Damit kurbelte man den privaten Wohnungsbau an und sehr häufig ermöglichten erst die (kanadischen) Mieteinnahmen den Bau des neuen Zweifamilienhauses. Am 19. Juni 1986 erfolgte der Spatenstich für den Bau der Hochfeldsiedlung mit 260 Wohneinheiten. Mit einer Abschlussparade am 30. Juli 1993 und einem gemeinsamen "Danke-Fest" schloss am 31. Dezember der Luftwaffenstützpunkt.

Neben den zahlreichen Wohnungen, die nach dem Abzug der Kanadier inzwischen als Eigentumswohnungen neue Besitzer gefunden haben oder als Mietwohnungen später Heimat vieler Neubürger wurden, zeugt noch heute die rund 3 000 Meter lange Landebahn von der militärischen Präsenz.

Erinnerungen an die einstigen "Gäste und Freunde" (so der kanadische Botschafter bei der Eröffnungsfeier 1953) sind bis dato vielfach vorhanden. Zwischen 1963 und dem Abzug der Kanadier war Hedwig Rheinbold viele Jahre lang Vermieterin. Bis heute pflegt sie den Kontakt mit "ihren Kanadiern", die auch immer wieder gerngesehene Gäste im Hause Rheinbold sind. Besonders freut sie sich, dass der Kontakt zu Rene und Manon Adams, ihre "erste kanadische Vermietung", bis heute nicht abgerissen ist. Schickte man sich früher Briefe, so sind es heute die sozialen Medien, über die via Bildtelefon die transatlantische Freundschaft gepflegt wird.

"Es war eine schöne Zeit mit vielen unvergessenen Erinnerungen", erinnert sich Ludwig Kreidenweis. Bis zum Abzug der Kanadier arbeitete er auf der Airbase und war neben dem heimischen Musikverein auch Tubaspieler bei der Baden-Rube-Band. Dort frönte man im deutsch-kanadischen Miteinander der gemeinsamen Liebe zur Blasmusik. Unvergessen sind für Kreidenweis die zahlreichen Auftritte deutschlandweit und in Kanada. "Noch heute erhalte ich regelmäßig zu Weihnachten Post aus Kanada und bin dann wieder bestens über das dortige Geschehen informiert", berichtet der 85-Jährige.

"Mindestens 50 Prozent unserer Kundschaft waren Kanadier", blicken Ute Geißendörfer und ihre Schwester Linda Schäfer vom Schuhhaus Seckinger zurück. So war das Geschäft von Mutter Sofie Moritz im kanadischen Sprachgebrauch schlicht zu "Sofie's" (shoestore) geworden, bei der man seine Schuhe kaufte. Und nicht nur das. Durch deren damals schon guten Englisch-Kenntnisse war das Schuhhaus auch schnell Anlaufstelle bei kanadischen Alltagsproblemen geworden, mit hohem Bekanntheitsgrad. Linda Schäfer: "Viele Jahre später war ich mit dem Musikverein in Kanada und im Aufzug in Ottawa wurde ich, wohl auch wegen der Uniform, angesprochen, ob ich aus Hügelsheim komme. Als ich dies bejahte, war die nächste Frage gleich: Kennen Sie auch Sofie's?".

Mark Cybulski hat seinen Wohnsitzwechsel ins Spargeldorf nie bereut. Über den Umweg Schweiz kam der heute 65-Jährige 1980 nach Hügelsheim und arbeitete als Metzger auf dem Flughafen. Immer noch mit deutlichem kanadischen Einschlag bringt er es auf den Punkt: "Wir fühlen uns hier pudelwohl." Kontakt in seine frühere Heimat hat er immer noch. Denn zusammen mit seiner Frau Martha besucht er gerne seine zwei Enkelkinder in Kanada. Für beide steht fest: "Wir fühlen uns hier heimisch und haben viele Freundschaften." Den Wunsch, nach Kanada zurückzukehren, haben sie längst nicht mehr.