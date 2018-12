Honigwein aus Würmersheim

Durmersheim (manu) - Beim Wintermarkt im Durmersheimer Ortsteil hatte Ende November der erste "Würmersheimer Met" seine Premiere. Gebraut hatte den süffigen, süßen und ungewollt sehr hochprozentigen Honigwein der Neu-Imker Michael Hubbe, dessen Bienenvölker seit 2017 auf Würmersheimer Gemarkung Nektar sammeln. Neugier war es, gepaart mit dem Wunsch nach einem "Hobby fürs restliche Leben", die Hubbe mit den summenden Tierchen zusammenbrachte. Pünktlich zum 1. April 2017 (kein Scherz!) nahmen drei Bienenvölker ihre Arbeit im pittoresk klingenden und namentlich passenden Gewann "Immengrund" auf. Mittlerweile ist die Würmersheimer Bienenzucht auf fünf Völker angewachsen. "Meine Mädels sind sehr fleißig", lobt der Imker aus der Auer Straße. Obwohl der 48-Jährige, der bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, sich in der Bürgerenergiegenossenschaft engagiert und zu Hause Segelflugzeugmodelle baut, nicht über mangelnde Steckenpferde klagen kann, sorgt er mit seinen Bienenvölkern für die Lebensjahre vor, in denen es nicht mehr ganz so turbulent zugeht in Hubbes Freizeit. Im Aufbau ist aktuell die Honigvermarktung - eine dunkle, herbe Version sowie eine helle, blumige Variante. "Den Wintermarkt habe ich mit Kleinstmengen als Versuchsballon genutzt, um zu testen, wie der Honig ankommt", erklärt er. "Sehr zufrieden" seien alle Verkoster nicht nur mit dem süßen Brotaufstrich gewesen, sondern ebenso mit der trinkbaren Ausführung. "Vor über 30 Jahren entdeckte ich beim Mannheimer Weihnachtsmarkt erstmals Met", erzählt er. Immer wieder begegnete Hubbe seither dem Honigsaft. "Ich mag ihn sehr", sagt er schlicht. Als Imker bot es sich an, den edlen Tropfen selbst zu brauen und als Alternative zu Glühwein zu präsentieren. Gewaltig verschätzt hatte sich Hubbe allerdings mit dem Alkoholgehalt seines Mets. Alle Verkoster konstatierten unisono, der Trank sei "viel zu stark". Hubbe hatte 120 Oechsle gemessen, was einem Alkoholgehalt von knapp 17 Prozent entspricht. Da das Gebräu warm serviert wurde, trug dieser Umstand wesentlich bei zur "durchschlagenden Wirkung" des Honigweins. Der ideale Alkoholgehalt liege bei elf Prozent wie Hubbe nun in Erfahrung brachte. "Am zweiten Tag des Markts habe ich den Met verdünnt", erzählt er. Im kommenden Winter soll eine Eigenproduktion mit Flaschenverkauf entstehen. Warum erst so spät? "Ein guter Met braucht Zeit", sagt Hubbe. Eine Mindestlagerzeit von sechs bis neun Monaten nach Fertigstellung werde empfohlen. "Die Lagerung von einem Jahr allerdings wirkt sich sehr positiv auf den Geschmack aus", weiß er. Auf Seminar bei Imkermeister Woraus besteht Met? "Viel Honig ist drin, dazu kommen naturtrüber Apfelsaft, Wasser und Hefe". Die Honigmenge ist beim Gärvorgang verantwortlich für die Höhe des Alkoholgehalts. Dass im ersten Würmersheimer Met sehr viel Honig enthalten war, ist selbsterklärend. Um in Sachen Metbrauen richtig gut auf der Höhe zu sein, absolviert Hubbe dieser Tage im hohen Norden ein Seminar bei Guido Eich, Biologe und Imkermeister am Institut für Bienenkunde in Celle. Mit den dort gewonnenen Erkenntnissen geht der Würmersheimer Honigweinbrauer dann mit Elan in medias res.

