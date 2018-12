Vom richtigen Schritt bis zum statistischen Friedensstifter

Wir umschreiben 21-mal bestimmte Begriffe oder Namen. Wer die Aufgaben löst, kann die Buchstaben aus den Farbfeldern übertragen, um das Lösungswort zu bilden. Gesucht wird der Name eines Kunstwerks.

Und wer erfolgreich rätselt, soll (mit etwas Glück) auch belohnt werden: Unter allen richtigen Einsendungen verlost die BT-Lokalredaktion einen Einkaufsgutschein im Wert von 75 Euro - einzulösen in Geschäften unserer Region.

Schicken Sie das Lösungswort an: Badisches Tagblatt, Lokalredaktion, Postfach 1161, 76401 Rastatt. Fax: (0 72 22) 767 24 83; E-Mail: redra@badisches-tagblatt.de - oder einfach in einer der BT-Geschäftsstellen abgeben. Einsendeschluss ist am 7. Januar 2019.

Waagerecht: 1 Seit 50 Jahren lernt man bei dieser Rastatter Familie die richtigen Schritte. 2 Rastatts ältestes Gotteshaus erstrahlt in neuem Glanz. 3 Barockes Kleinod im grünen Umfeld ist jetzt besser vor Vandalen gesichert. 4 Auf Tour: Dieses Unternehmen verkauft jetzt Reisen in Rastatt statt in Baden-Baden. 5 Stein um Stein abgegraben: Von dieser Traditionsbrauerei gibt's nur noch Flüssiges. 6 Rastatts neuer sozialdemokratischer Statthalter in Stuttgart (Nachname). 7 Dieser Rastatter Einkaufstempel hat einen neuen Eigentümer. 8 Zurück zu den Wurzeln: Einst Star-Energiewerke, jetzt .... 9 Ein Rieder aus Bietigheim sagt dem Landtag ade (Nachname). 10 Ein langes Leben für die Kunst geht zu Ende (Nachname). 11 Dieser Dichter gibt einer alten und bald nagelneuen Grundschule in Rastatt den Namen (Nachname).

Senkrecht: 12 Statistischer Friedenstifter unter Wohnungseigentümern und Bewohnern. 13 Bei diesem Familienunternehmen gibt es jetzt Möbel satt. 14 775 Jahre jung ist diese Gemeinde. 15 Will als neuer Bürgermeister gut im Rennen liegen (Nachname). 16 Mit ihm bekommt Rastatt einen weiteren Ehrenbürger (Nachname). 17 Könnte die Creme der Unternehmen in Muggensturm werden. 18 40 Jahre Planschvergnügen, das einige Wellen schlägt. 19 Zentrale Achse der Rastatter Innenstadt wird kräftig aufgehübscht. 20 Jahrzehntelang schuf dieses Rastatter Traditionsunternehmen Kunststoffflaschen. 21 Der Klang dieses Rastatter Chors ist für viele Ohren wie reines Gold.