Anspruchsvolle Blasmusik ohne Humptata

Entstanden sind die Polkafüchse 2011 aus einer Laune heraus: "Ich wollte meinem Vater zum 60. Geburtstag eine Freude machen und habe eine kleine Gruppe zusammengestellt", erinnert sich Patrick Groß. Einer der ersten, die der Ottersdorfer anrief, war Tenorhornist und Schlagzeuger Stefan Seckler aus Geroldsau. Die beiden kennen sich schon aus der Verbandsjugendkapelle und haben zusammen in Freiburg studiert. Prompt wurde das "Überraschungsorchester" für weitere Auftritte bei Geburtstagen angefragt. "Aber erst als wir 2012 spontan beim Oktoberfest in Oos eingesprungen sind, weil eine Gruppe ausfiel, haben wir überlegt, das Ganze ernsthaft zu betreiben", sagt Groß. Ein Name musste her. "Und in irgendeiner Musikprobe wurde dann der Name Polkafüchse gefunden."

Die Besetzung - vertreten sind Klarinetten, Trompeten, Schlagzeug, Hörner und Tuba - sei fast noch dieselbe wie in den Anfangsjahren: Die meisten der 20 Musiker der Polkafüchse kommen aus Ottersdorf und den anderen Rieddörfern, aber auch aus Balzhofen, Hildmannsfeld, aus dem Murgtal und Geroldsau sind Musiker dabei. "Altersmäßig sind wir gut gemischt", betont der 38-jährige Stefan Seckler. Etwa ein Viertel der Kapelle sei über 50 Jahre alt, der Rest sei zwischen 35 und 40, aber auch Musiker unter 30 finden sich in den Reihen.

Einen Dirigenten haben die Polkafüchse nicht. Seckler und Groß führen als "Leitfüchse" das Regiment und geben in gewisser Weise den Ton an. Beide kennen sich damit bestens aus, dirigieren sie doch noch andere Musikvereine. Seckler steht der Stadtkapelle Steinbach, dem Musikverein Haueneberstein und dem MV Geroldsau vor. Patrick groß ist Dirigent des MV Balzhofen und Musiklehrer an einer Realschule in Freistett. "Wir koordinieren die Proben und stellen das Programm zusammen. Während musiziert wird, gibt dann der Schlagzeuger den Takt vor." Als Moderator sorgt zudem Benjamin Fink während der Auftritte für ausreichend Auflockerung zwischen den Stücken. Geprobt wird nur etwa fünfmal im Jahr. "Wir erwarten aber, dass die Musiker die Stücke zu Hause üben. Wenn wir proben, wird eigentlich nur das Zusammenspiel einstudiert", erklärt Seckler, der gelegentlich auch bei der Philharmonie Baden-Baden am Schlagzeug aushilft. Das Niveau bei den Polkafüchsen kann durchaus als "gehoben" bezeichnet werden. Denn auch wenn die Musik, die sie machen, besser in ein Bierzelt als in einen Konzertsaal passt, so ist sie doch ziemlich anspruchsvoll. Man höre sich nur den "Zigeunermarsch reloaded" an - und so manches Stück aus der Feder des "Polka-Altmeisters" Ernst Mosch weiß durchaus auch die Musiker zu fordern.

Und dennoch gehe es hauptsächlich um den Spaß am Musizieren. "Ganz egoistisch - deshalb machen wir das", sagt Seckler. "Es gab noch keinen Auftritt, wo ich mit schlechter Laune von der Bühne gegangen bin", fügt Patrick Groß hinzu. Vielleicht sei das das Erfolgsgeheimnis der Polkafüchse, die ihren Auftrittsradius immer weiter ausdehnen: "Die Leute merken einfach, dass wir viel Spaß dabei haben. Das überträgt sich."

Für 2019 - die Saison der "Füchse" startet im März - sind auch Auftritte in der Nähe von Freiburg und im Karlsruher Raum geplant. Bereits ab Januar wird geprobt. Patrick Groß und Stefan Seckler freuen sich schon darauf: "Und der Rest der Truppe auch. Wir passen halt einfach gut zusammen."