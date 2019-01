"Eine Perle, die nicht geschätzt wird" Von Frank Vetter



Rastatt - Ein selten gewordenes Bild bot sich Fußgängern, die am Silvestermorgen am Schachtelbach vorbeikamen. Sechs Kanusportler ließen das Jahr beim Wildwasserfahren ausklingen.







"Eine Perle, die nicht geschätzt wird", so Michael Schwall, einer der Silvesterpaddler über den Paddel-Parcours beim Rohrersteg. Schließlich sei die Kajak-Strecke der einzige künstliche Wildwasserkanal in Baden-Württemberg, betont das Mitglied des Kanu-Clubs Maxau. "Eine Perle, die nicht geschätzt wird", so Michael Schwall, einer der Silvesterpaddler über den Paddel-Parcours beim Rohrersteg. Schließlich sei die Kajak-Strecke der einzige künstliche Wildwasserkanal in Baden-Württemberg, betont das Mitglied des Kanu-Clubs Maxau. Die kleine Paddlerschar setzte sich aus Mitgliedern der Paddelabteilung des Karlsruher Turnvereins (KTV), den Maxauern sowie zwei Rastatter Kanusportlern zusammen, so Dominik Gülland, Abteilungsleiter Wildwasser beim KTV. Dass der Wildwasserkanal, der immerhin den Status eines Landesleistungszentrums innehatte, nur noch wenig bis gar nicht mehr sportlich genutzt wird, hänge auch mit der Wassermenge zusammen, wie Michael Schwall erläutert. 4,8 Kubikmeter in der Sekunde seien nötig, damit der Schachtelbach zum Wildwasserrevier wird. Die beiden städtischen Wasserkraftwerke beim Auen-Institut und in Niederbühl ließen die benötigte Wassermenge oft nicht zu. Und das Wehr bei Oberndorf, wo der Gewerbekanal, der den Schachtelbach speist, von der Murg abzweigt, war defekt, so dass es während des vergangenen Jahrs teilweise gar kein Wasser gegeben habe, so Schwall weiter. Bei Niedrigwasser ist auch der teilweise desolate Zustand der Betonhindernisse zu sehen, die den Bach zum Wildwasser machen. Im Sommer hätten die Nachwuchspaddler des Rastatter Kanuclubs die Strecke fürs Training genutzt, so Jugendtrainer Ralph Merkel. Alle Wildwasserfahrer wünschten sich, dass der Schachtelbach wieder regelmäßig für ihren Sport nutzbar ist, so die Silvesterpaddler. Die Vereine würden sich auch um die Pflege der Strecke und der Uferböschung kümmern, versicherten die Kanuten.

