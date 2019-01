Vierwöchige "Eiszeit" gestartet Von Frank Vetter



Rastatt - "Am Anfang fällt man noch ein bisschen hin, aber dann geht es gut", meint Nele strahlend während einer kleinen Pause. Mit ihrer Freundin Sophie hat die Neunjährige am Samstagnachmittag die neue Kunsteisbahn des "1. Rastatter Winterzaubers" am Museumstor getestet.







Als Nele und Sophie an der Bande stehen, die die 211 Quadratmeter große Arena umrandet, sind sie bereits seit zwei Stunden auf den Schlittschuhen. Es sei cool, bestätigen die beiden Mädchen. Dass das mit dem Schlittschuhlaufen so gut klappt, ist wohl ihrer Erfahrung beim Inline-Skaten zu verdanken. Als Nele und Sophie an der Bande stehen, die die 211 Quadratmeter große Arena umrandet, sind sie bereits seit zwei Stunden auf den Schlittschuhen. Es sei cool, bestätigen die beiden Mädchen. Dass das mit dem Schlittschuhlaufen so gut klappt, ist wohl ihrer Erfahrung beim Inline-Skaten zu verdanken. Ab und an waren sie mit Neles Mutter Julia auch schon auf der großen Eisbahn im Karlsruher Schlosspark, erzählt diese. Andere haben da deutlich mehr Schwierigkeiten; Erol Cil hat sich mit Sohn Mehmet auf die synthetische Eislaufbahn gewagt und liegt doch häufiger auf dem Hosenboden. Kein Wunder, für ihn ist es Premiere mit Schlittschuhen an den Füßen. Spaß macht es dennoch, findet Erol Cil. Premiere beim rutschigen Vergnügen auch für den zweieinhalbjährigen Raphael, der von Papa Christian über die "Eis"-Fläche geleitet wird. Vor 15 Jahren sei er das letzte Mal Schlittschuh gelaufen, erzählt Vater Christian. Bevor die Rastatter Eislaufhalle vor 17 Jahren ihre Pforten schloss, sei er dort geskatet. Im Großen und Ganzen finde er die Kunsteislaufbahn eine tolle Sache. "Nach dem Ende des Weihnachtsmarkts noch ein bisschen Winterlandschaft, das ist schön", betont er. Mit den Preisen für das Vergnügen könne man leben, er werde jedenfalls wiederkommen. Drei Stunden Eislaufbahn kostet für die Kleinsten 1,50 Euro, Erwachsene müssen vier Euro berappen. Die Schlittschuhe können für drei Euro ausgeliehen werden. Das muss Max Köhler nicht: Der Fünfjährige hat zu Weihnachten Schlittschuhe geschenkt bekommen und weiht sie am Samstagnachmittag ein. Sein Papa Marco hat ebenfalls seine eigenen Schlittschuhe mitgebracht. "Oh, das sind ja Trek", betont Sascha Herold die offenbar gute Marke, die ihm Marco Köhler da zum Schleifen gibt. Ebenfalls für einen Obolus bietet Herold das Kufenschleifen an. Während die Schleifmaschine ihre Arbeit tut, erzählt auch Marco Köhler, dass er früher in der Rastatter Eishalle gelaufen sei. Dass es in der Barockstadt nun wieder die Möglichkeit, vor allem für Kinder, gebe, Schlittschuh zu laufen, findet er gut. Bis zum 27. Januar dauert der "Winterzauber". Das witterungsunabhängige System, mit normalen Schlittschuhen befahrbar, stammt von der Schweizer Firma Glice (das BT berichtete). Das Urteil der Besucher fällt am Samstag positiv aus. "Ich bin überrascht, wie viele Besucher von sich aus auf uns zukommen und sagen, dass sie die Eisbahn gut finden", freut sich Sonja Herold, die den "Winterzauber" mit ihrem Mann Sascha auf die Beine gestellt, oder besser auf die Bahn gebracht hat. Die beiden haben bereits den kleinen Weihnachtsmarkt vor der Heilig-Kreuz-Kirche in der Rheinau organisiert. Der Zuspruch tue nach der umfangreichen Aufbauarbeit natürlich gut, gesteht Sonja Herold. Am Silvestertag gab es dank des Winterzaubers die Chance, das Jahr 2018 mit einer Eis-Disco ausklingen zu lassen. "Wir haben einen DJ und schauen mal, wie lange die Leute kommen," stellte sich Sonja Herold vorab auf einen längeren Abend ein.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Vierwöchige "Eiszeit" gestartet Rastatt (fuv) - Gut 17 Jahre nach Schließung der Eishalle ist in Rastatt wieder Schlittschuhlaufen möglich - auf einer Kunsteislaufbahn am Museumstor. Der "erste Rastatter Winterzauber" dauert insgesamt vier Wochen und hat bereits am Eröffnungstag viele Besucher angelockt (Foto: fuv). » Weitersagen (fuv) - Gut 17 Jahre nach Schließung der Eishalle ist in Rastatt wieder Schlittschuhlaufen möglich - auf einer Kunsteislaufbahn am Museumstor. Der "erste Rastatter Winterzauber" dauert insgesamt vier Wochen und hat bereits am Eröffnungstag viele Besucher angelockt (Foto: fuv). » - Mehr Sinzheim

Rückrunde wird spannend Sinzheim (red) - Gleich fünf Mannschaften streiten sich momentan um die vorderen Plätze in der Handball-Bezirksklasse. Zum Hinrundenende gastiert die SG Muggensturm/Kuppenheim II beim ASV Ottenhöfen II. Sinzheim III empfängt den TuS Memprechtshofen (Foto: av/fuv). » Weitersagen (red) - Gleich fünf Mannschaften streiten sich momentan um die vorderen Plätze in der Handball-Bezirksklasse. Zum Hinrundenende gastiert die SG Muggensturm/Kuppenheim II beim ASV Ottenhöfen II. Sinzheim III empfängt den TuS Memprechtshofen (Foto: av/fuv). » - Mehr