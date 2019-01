Förderverein erweitert sein Aufgabengebiet

Im Mai 1998 wurde "Hand in Hand gegründet" - als Elterninitiative des Kindergartens St. Michael, der sich damals noch in der Trägerschaft der katholischen Kirche befand. "Im Vordergrund standen am Anfang noch gemeinsame Arbeitseinsätze, etwa bei der Gestaltung des Außenbereichs", erinnert sich Dreher, die das Vorstandsamt seit 2011 bekleidet. Ihre Stellvertreterin ist seit 2014 in der Verwaltung des Vereins aktiv. Im Lauf der Jahre trat die gemeinsame, aktive Arbeit für den Kindergarten, der zusammen mit der zweiten Kindertageseinrichtung in Ötigheim, Don Bosco, 2012 in die Trägerschaft der Kommune überging, etwas in den Hintergrund. Die finanzielle Unterstützung wurde wichtiger. "Wobei auch diese nach der Übernahme durch die Gemeinde nicht mehr ganz so viel Bedeutung hatte", sagt Dreher. Inzwischen hat man die Aufgaben des Vereins neu definiert. "Alles, was sein muss u nd sinnvoll ist, wird von der Gemeinde finanziert. Wir sind dafür da, gewisse ,Luxusgüter' wie etwa besondere Turnmatten oder eben Ausflüge und Projekte zu finanzieren", so die Vorsitzende. Man könne sich aber durchaus auch vorstellen, wieder Arbeitseinsätze, von allen Eltern gemeinsam durchgeführt, anzubieten. "Das schweißt zusammen und bindet auch die Ötigheimer Neubürger mit ein."

Gerade diese "Klammerfunktion" von "Hand in Hand" lobt auch Bürgermeister Frank Kiefer. Denn: Seit 2018 ist der Förderverein nicht nur für St. Michael, sondern auch für Don Bosco unterstützend tätig. Die Satzungsänderung sei mit einem großen Aufwand verbunden gewesen, sagen die beiden Vorsitzenden - und nur dank Alexandra Engelmann, Kindergartenbeauftragte im Ötigheimer Rathaus überhaupt möglich geworden.

Auch der neue Kindergarten, der in der Brüchelwaldschule entsteht, soll nach der Inbetriebnahme vom Förderverein mit betreut werden. "Jeder Kindergarten hat seinen ganz eigenen Charakter", betonte Kiefer. "Aber durch ,Hand in Hand' werden sie alle miteinander verbunden." Inzwischen sind dort genauso viele Eltern aus dem Don-Bosco-Kindergarten Mitglied wie aus St. Michael. Hinzu kommt noch ein großer Teil von Ehemaligen, die dem Verein weiter verbunden bleiben - so wie die beiden Vorsitzenden, deren Kinder längst dem Kindergartenalter entwachsen sind. Insgesamt sind 70 Mitglieder verzeichnet.

Um die finanzielle Unterstützung für die Kindergärten zu generieren, wird jährlich eine Fahrzeugbörse unter dem Motto "Alles, was rollt" veranstaltet (die nächste findet am Samstag, 16. März, in der Mehrzweckhalle statt). Zudem übernehmen die Vereinsmitglieder jedes Jahr an zwei Aufführungsabenden auf der Freilichtbühne die Bewirtung des Sektstands. Der Erlös kommt ebenfalls dem Verein und somit den Kindergärten zugute. "Und natürlich fließen auch die Mitgliedsbeiträge mit ein", sagt Regending.

Man könne sich aber durchaus noch weitere Veranstaltungen vorstellen und hoffe auf neue Ideen aus der "aktiven Elternschaft" der beiden Kindertageseinrichtungen. "Wir sind für alles offen." Sowohl Nicole Dreher als auch Alexandra Regending bekleiden ihr Vorstandsamt gerne: "Wenn wir jüngere Eltern finden, die noch näher an den Kindergärten dran sind, geben wir es aber auch gerne ab", sagt die Vorsitzende.

Bürgermeister Kiefer jedenfalls zeigt sich dankbar für das große Engagement des Fördervereins: "Hier wird ganz Tolles geleistet zum Wohl unserer Kinder." Und auch in gesellschaftlicher Hinsicht sei der Förderverein ein wertvolles Instrument, um etwa die Ötigheimer Neubürger in die Gemeinde einzubinden. "Wir hoffen, dass es ,Hand in Hand' noch lange gibt", meinte der Rathauschef.