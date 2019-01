Damit Alkohol im Beruf kein Tabu-Thema mehr bleibt

Rund fünf Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sind behandlungsbedürftig alkoholabhängig, etwa zehn Prozent trinken (fast) täglich Alkohol am Arbeitsplatz und 14 000 Betroffene gehen jährlich in Frührente, nennt Wolfgang Langer, Leiter der Fachstelle Sucht Rastatt/Baden-Baden, erschreckende Zahlen. 3,8 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage gehen laut Robert-Koch-Institut auf alkoholbezogene Krankheiten zurück. Die Fehlzeiten eines Alkoholabhängigen summieren sich vor der Behandlung im Durchschnitt auf 118 Arbeitstage im Jahr, so Langer weiter. Zudem seien zehn bis 30 Prozent aller Betriebsunfälle auf Alkoholkonsum zurückzuführen.

Unternehmen indes können wesentlich zum Erhalt und zum Ausbau von Gesundheitsressourcen ihrer Beschäftigten beitragen. Angebote zur Gesundheitsförderung und betrieblichen Suchtprävention hat die Fachstelle schon seit Jahren in ihrem Programm - ein Bereich, der gerade in der Wirtschaftsregion Rastatt noch verstärkt werden soll. Zwar haben sich bisher schon an die 30 Betriebe, darunter produzierende Unternehmen, aber auch Dienstleister mit Suchtpräventionsstrategien befasst, bilanziert Langer, er weiß aber auch: "Da ist noch Luft nach oben."

Verband sieht





Win-Win-Situation



Ziel ist es dabei nicht, "das Unternehmen als Hort des Suchtmittelkonsums zu entlarven", sondern die Betroffenen dazu zu bringen, sich Hilfe zu holen. Letztendlich eine Win-Win-Situation - für den Suchtkranken, der Unterstützung findet, und für die Firma, die dadurch einen finanziellen Gewinn hat. In einem Betrieb mit 1 000 Beschäftigten entstünden durch Alkohol und Drogen statistisch betrachtet jährliche Einbußen von rund 325 000 Euro, informiert der baden-württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv).

Als erste Maßnahme wird eine Betriebsvereinbarung zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat geschlossen, die individuell auf die Verhältnisse in der Firma zugeschnitten ist und bei deren Erarbeitung die Fachberater behilflich sind. In dem Kontrakt ist zum einen geregelt, welche Maßnahmen im Umgang mit Suchtmitteln geeignet sind - "schon ab 0,2 Promille besteht ein erhöhtes Risiko", sagt Langer mit Blick auf die Arbeitssicherheit. Zum anderen wird in einem Interventionsleitfaden vereinbart, wie man mit suchtmittelauffälligen Mitarbeitern umgeht.

Die Suchtproblematik werde in vielen Fällen meist erst nach einigen Jahren offenbar, da die Betroffenen verschiedene Verhaltensweisen entwickeln, um ihre Suchtkrankheit zu überspielen - nicht zuletzt aus Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, erläutert Langer weiter. So werde versucht, die Alkoholfahne etwa durch Kaugummis oder auch vorgeschobene Krankheiten zu kaschieren. Es gebe Betroffene, die eine besondere Pflichterfüllung an den Tag legen, damit die Vorgesetzten bloß nicht auf die Idee kommen, es könnte etwas nicht in Ordnung sein. Andere wiederum bemühen sich darum, sich besonders gut mit den Kollegen zu stellen. Egal wie - "der Versuch, seine Suchtkrankheit zu überspielen, ist ein absolut selbstschädigendes Verhalten", verdeutlicht der Fachstellenleiter. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Nach mehreren Jahren sind die Betroffenen meist so krank, dass bereits irreversible Schäden auftreten und ihre Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Langer: "Sie machen Fehler, fehlen oft und sind in Summe für den Betrieb unrentabel."

Da ist Prävention eine gute Investition, um der gesundheitlichen Gefährdung am Arbeitsplatz systematisch und nachhaltig vorzubeugen. In den Betrieben werden Vorgesetzte, Meister oder Mitarbeiter, die Personalverantwortung haben, speziell geschult, mit welchen Strategien sie verhaltensauffällige Mitarbeiter ansprechen - und auch erreichen - können und wie sie die Betriebsvereinbarung gut umsetzen. "Es gibt Leute, die machen das s pitzenklasse, weil sie schon in ihren Positionen Gesprächsleitung gelernt haben", weiß der Diplom-Psychologe.

Im Übrigen hätten sich ein Intervenieren in einer frühen Phase bei Auffälligkeiten bewährt und die Bereitschaft der Beschäftigten erhöht, riskantes Verhalten zu verändern. So wurde schon festgestellt, dass nach der Nachtschicht beispielsweise keine Bierdosen mehr in den Abfallkörben steckten, nennt Langer nur ein Beispiel. Auch die Kollegen würden sensibler und aufmerksamer.

Manche Firmen lassen Mitarbeiter auch zur "Fachkraft für betriebliche Suchtprävention ausbilden, die dann als Ansprechpartner agieren. Diese Schulung bietet der bwlv in Kooperation mit dem IHK-Bildungszentrum Karlsruhe an. Außerdem hat die Fachstelle Sucht ihr Angebot auch auf das Thema "Psychische Probleme am Arbeitsplatz" ausgeweitet, dabei geht es um den Umgang mit psychisch auffälligen Mitarbeitern, aber auch um Burnout-Prophylaxe.

Kontakt: Fachstelle Sucht Rastatt, Lyzeumstraße 23,

(0 72 22) 4 05 87 90,

E-Mail: fs-rastatt@bw-lv.de.