Neue Planung auf dem Weg

Lichtenau

Silvestertreffen in Scherzheim Lichtenau (ar) - Im Lichtenauer Ortsteil Scherzheim gehört es bereits seit mehr als 200 Jahren zur Tradition, dass die Dorfgemeinschaft am Nachmittag des Silvestertages zusammenkommt. Rund 100 Scherzheimer Bürger trafen sich dieses Jahr in der Wasenhalle (Foto: Gangl).

Sinzheim

Investitionen von 1,4 Millionen Euro Sinzheim (cri) - In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Sinzheim stellte der Chef der Gemeindewerke, Bodo Kopp, den Wirtschaftsplan für 2019 vor. Dieser wurde vom Gremium einstimmig gebilligt. Die Investitionen belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro (Foto: Hoffmann).

Karlsruhe

Verdächtige bestreiten Anschlagspläne Karlsruhe (lsw) - Sie sind wegen Terrorverdachts hinter Gittern, bestreiten aber einen geplanten Anschlag. Was hatten drei Männer und eine Frau mit einer Kalaschnikow vor? Bei Durchsuchungen vergangene Woche war in einem Anwesen in Plankstadt die Waffe gefunden worden (Foto: dpa).

Baden-Baden

Campus-Kindergarten kommt später Baden-Baden (hol) - Die neue Kindertagesstätte auf dem Campusgelände in der Cité wird wohl erst im Herbst 2020 in Betrieb gehen. Das sagte Alexander Wieland, Geschäftsführer der Stadtbaugesellschaft GSE, auf BT-Nachfrage. Der Bauantrag sei noch nicht gestellt (Foto: Holzmann).