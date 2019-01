Museale Reisen in den Schwarzwald und an den Rhein Rastatt (sl) - Die Zeit "zwischen den Jahren" bietet sich für Museumsbesuche geradezu an. In Rastatt laufen zurzeit mehrere Sonderausstellungen. Das Stadtmuseum macht noch bis 3. Februar die Jahre der Weimarer Republik wieder lebendig und in der Barockresidenz kann man noch bis 10. Februar den Großherzögen von Baden und ihrer königlichen und kaiserlichen Verwandtschaft aus ganz Europa nachspüren. Doch hinter den Kulissen laufen schon die Vorbereitungen für neue Ausstellungen.







"Landpartien im Nordschwarzwald - vier Ausstellungen in vier Stadtmuseen": So lässt sich ein Projekt umschreiben, an dem sich das Stadtmuseum Rastatt gemeinsam mit der Historischen Bibliothek beteiligt. Im wahrsten Sinn mit von der Partie sind die Stadtmuseen der Nachbarkommunen Baden-Baden, Ettlingen und Karlsruhe-Durlach, wo eigene Ausstellungen zum Thema angekündigt sind. In Rastatt geht der Ausflug von der Barockstadt ins wildromantische Murgtal. Bildungsbeflissene besuchten schon im 18. Jahrhundert die Residenzstadt Rastatt, die mit ihrer gewaltigen Schlossanlage, dem barocken Stadtbild und den bedeutenden historischen Ereignissen beeindruckte. Spätestens mit dem Ausbau der Eisenbahn wurde Rastatt dann auch ein Verkehrsknoten und Ausgangspunkt für Ausflüge ins Murgtal, das mit schroffen Felsformationen, abwechslungsreichen Wanderwegen und malerischen Städtchen die romantischen Seelen der Biedermeierzeit angesprochen haben muss. Ein früher Tourismus entstand. Ab 23. Mai zeigt das Stadtmuseum Rastatt in seiner Sonderausstellung "Landpartien Nordschwarzwald" eine bunte Palette schöner Ansichten, mehrsprachiger Reiseführer und Reisesouvenirs. Denn mit der "Sehnsucht nach der Ferne" ließ sich auch vor langer Zeit schon ein Geschäft machen. Auch die Historische Bibliothek, wo noch bis 3. März die Ausstellung "Der Dreißigjährige Krieg in Büchern und Bildern" zu erleben ist, beteiligt sich an den "Landpartien" und geht dabei der Frage nach: Wer reist mit welchem Ziel? Aus den historischen Bibliotheksbeständen werden Beispiele aus den Bereichen Kirche und Mission, Forschung und Literatur zu sehen sein. Doch bevor es ausstellungsmäßig in den Schwarzwald geht, ist erstmal noch der Rhein dran: Das Stadtmuseum zeigt von 17. Februar bis 28. April "Willem den Ouden. Der andere Rhein". Zwar regte der Rhein spätestens seit der Romantik Landschaftsmaler wie William Turner zu stimmungsvollen Kunstwerken an. Doch auch Zeitgenossen wie der 1928 geborene Niederländer Willem den Ouden lassen sich vom Strom inspirieren. Er porträtiert die Waal, den wasserreichsten Mündungsarm des Rheins in die Nordsee. Das Stadtmuseum kündigt an: Seine pastoral poetischen Arbeiten widmet der Grafiker, Zeichner und Maler seit über 50 Jahren dieser weiten, großartigen europäischen Flusslandschaft mit ihren atmosphärisch sich stets verändernden Lichtstimmungen. In der Städtischen Galerie Fruchthalle wird noch bis 10. März die Ausstellung "Visit - Eva Rosenstiel" gezeigt. Von 23. März bis 21. Juli ist dann "Retrotransfer - Ralf Cohen" zu sehen. Es folgt "Entschwert - Andreas Durrer und Armin Göhringer" vom 3. August bis 26. Januar 2020. Zu allen gen annten Ausstellungen wird es auch ein abwechslungsreiches Begleitprogramm geben.

