Gemeinde kauft Kinderhaus St. Gabriel

Ein in Auftrag gegebenes Verkehrswertgutachten ermittelte für dieses Objekt einen Gesamtwert von 415 000 Euro. Da das rund 100 Jahre alte Gebäude neben der Pfarrkirche Heilig Kreuz in keinem allzu guten Zustand ist, seien Erneuerungsmaßnahmen dringend erforderlich, betonte Rathauschef Braun. Schon in den vergangenen Jahren wurden immer wieder Reparaturen notwendig, an denen sich die Gemeinde vertragsmäßig beteiligt hatte.

Kaufpreis beträgt





325 000 Euro



Nach genauer Prüfung sei festgestellt worden, dass rund 90 000 Euro der bisher von der politischen Gemeinde geleisteten Zuschüsse auf den Gebäudewert angerechnet werden können, erläuterte Zuber. Vor diesem Hintergrund wurde der Kaufpreis einschließlich Grundstück nun auf 325 000 Euro angesetzt. Sowohl der Stiftungsrat der katholischen Kirchengemeinde, als auch das Ordinariat akzeptierten diesen Verkaufswert. Der Gemeinderat stimmte ebenso in einer nichtöffentlichen Sitzung Anfang Oktober dem Kauf zu, so dass die notarielle Übergabe des Kinderhauses St. Gabriel mit Beginn dieses Jahres festgeschrieben werden konnte.

Da sich das Grundstück in der Gebietskulisse des Sanierungsgebiets "Alter Ortskern" befindet, sei der Grunderwerb förderungsfähig, da er der städtebaulichen Erneuerung des Gebiets diene, freute sich Bürgermeister Braun. Eine Förderung in Höhe von 60 Prozent sei nun möglich.

Auch wenn der Eigentumsübergang des Kinderhauses an die politische Gemeinde erfolgte, so bleibt das Kinderhaus in der Trägerschaft der katholischen Kirche, stellte Pfarrer Klaus Dörner nachdrücklich klar. Die Zusammenarbeit zwischen der politischen und der kirchlichen Gemeinde sei seit Jahrzehnten erfolgreich und einvernehmlich, betonte auch Bürgermeister Braun.

Doch selbst mit dem Kauf des Kinderhauses ist der Bedarf an Kindergartenplätzen beileibe noch nicht gedeckt. Deshalb hat der Gemeinderat auch beschlossen einen dritten Kindergarten in politischer Trägerschaft am südlichen Ortsrand der Gemeinde zu bauen (wir berichteten). Entsprechende Planvarianten sind bereits in Auftrag gegeben. Wenn der neue Kindergarten - so hofft der Bürgermeister - 2020 fertiggestellt ist, so sollen die Kin-der von St. Gabriel auf ihn und den Kindergarten St. Michael verteilt werden, damit dann unmittelbar danach das neu erworbene Kinderhaus St. Gabriel renoviert werden kann. Die Kosten hierfür seien nach dem Sanierungsprogramm "Alter Ortskern" wieder zu 60 Prozent zuschussfähig, informierte Braun. Mit dem dritten Kindergarten sei der Bedarf an Kindergartenplätzen dann weitgehend gedeckt, sagte der Bürgermeister.