Geschichte mit vielen Erfolgen

Basel

Basler Münster feiert Jubiläum Basel (red) - Vor 1 000 Jahren hat das Kaiserpaar Heinrich II. und Kunigunde von Luxemburg einen Bau gestiftet, der als Vorgänger des heutigen Basler Münsters (Foto: dpa) gilt. Das Jubiläum wird von Ostern 2019 an gefeiert, auch die Universität beteiligt sich an der historischen Aufarbeitung.

Gernsbach

Grillhütte erlangt Kultstatus Gernsbach (vgk) - Kaum eine Idee hat sich in Gernsbach bisher so erfolgreich durchgesetzt wie die Grillhütte auf dem Salmenplatz. Fast jeden Abend sowie tagsüber (außer sonntags) ist sie ein beliebter Treffpunkt - nicht nur für Gernsbacher, sondern auch für Leute von weiter her (Foto: vgk).

Rastatt

Hohes Niveau gehalten Rastatt (red) - Die Senioren-Leichtathletik im mittelbadischen Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl konnte auch 2018 ihr hohes Leistungsniveau halten, wenn auch die Teilnehmerzahlen in der Stadionleichtathletik rückläufig sind. Der Straßenlauf boomt immer noch. (Foto: rawo).