"Der Kunde sortiert den Markt"

Dass derzeit direkt neben S. Oliver auch Ernstings Family 2019 seine Türen nicht mehr geöffnet hat, macht zunächst zwar kein schönes Bild, ist aber durchaus in die Zukunft gerichtet: Dort will man eine Modernisierung angehen, wie die Unternehmenszentrale dem BT bestätigte. Einen voraussichtlichen Termin für die Wiedereröffnung hat man bereits: den 5. April. "Der Laden ist gut gelaufen", weiß Citymanager Flau. Es gibt also noch Geschäfte, für die sich Rastatt lohnt.

Und Geschäfte, die an einen Neustart glauben. Wo einst die "Nordsee" geschlossen hat, hat nun "Mr. Pizza" geöffnet (ebenfalls Poststraße), und an der Ecke Kaiser-/Kapellenstraße steht in einem ehemaligen Mobilfunkladen ein polnisches Spezialitätengeschäft namens "Belweder" vor dem Start. An Stelle des Traditionshauses Mode-Durm wiederum steht der Filialist NKD in den Startlöchern, auch wenn man den ursprünglich anvisierten Eröffnungstermin nicht halten konnte; gerade ist dort der Eingang mit einer Rampe barrierefrei umgebaut worden.

Dieser Wechsel ist indes auch Zeichen einer Entwicklung, die viele bedauern, die mit Kik, Takko und Co. ein sogenanntes "Downgrading" in Rastatt beobachten. Es geht darum, dass hier inzwischen der mittlere bis niedrige, aber nicht mehr der höhere Preissektor gut aufgehoben scheint. Der Markt werde eben von Kundenseite her sortiert, stellt Johannes Flau fest. Will heißen: Das Kundenverhalten bestimmt das Angebot mit. Wenn die Umsätze in höherpreisigen Geschäften nicht passen, dann schließen diese eben.

Nicht immer hat das Rastatt-spezifische Gründe. Gerade der Textileinzelhandel muss Verwerfungen verkraften, die nicht nur der Online-Markt, sondern auch Bedingungen wie der lange Sommer und der bislang weitgehend ausbleibende Winter mit sich bringen: Ware verkauft sich nicht, Gewinnprognosen müssen gekappt werden. Wenn dann Konzerne wie Gerry Weber (Leerstand in der Kaiserstraße) oder Tom Tailor, zu dem Bonita gehört, entscheiden, Filialen in kleineren Städten zu schließen, könne man darauf eben als Stadt keinen Einfluss nehmen, so der Citymanager.

Auf Rahmenbedingungen aber schon. Nicht zuletzt der derzeitige millionenschwere Umbau der oberen Kaiserstraße soll mehr Attraktivität für die Innenstadt bringen. Vergangenen November haben Stadt und Gewerbeverein weitere Vorhaben vorgestellt. So sei man derzeit mit der Badner Halle über kostenfreie Parkzeiten in der Tiefgarage im Gespräch, auch die "Willkommenstaste", mit der man an den Parkscheinautomaten eine halbe Stunde freie Parkzeit "ziehen" kann, ist ein Thema. Ebenso Leerstandsmanagement: Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing will nochmals gezielt durch die Stadt gehen, um aufzunehmen, wo man aktuell welche Standorte für welche Interessenten anbieten könne.

Geschäfte sind





keine Event-Deko



Da gilt es, Eigentümer mit einzubinden. Nicht jeder Vermieter zeige Investitionsbereitschaft, es gebe auch Flächen, die den Ansprüchen nicht genügen. "Es ist oft ein zähes Ringen", weiß Flau.

Weitere Ideen: Ein Mehrzweckpavillon, der den Marktplatz belebt, sowie weitere Sitzgelegenheiten und Veranstaltungen. Gleichwohl, betont Flau: "Die Geschäfte leben vom Umsatz" - und nicht davon, sozusagen als Eventkulisse die Deko für Freizeiterlebnisse darzustellen. Dass Rastatt neben seit Jahren etablierten Geschäften auch mit kleineren Läden ausgestattet ist, die oft nicht so bekannt seien, will man daher ebenfalls deutlicher in den Fokus rücken. Flau verweist zum Beispiel auf ein neues italienisches Modegeschäft (Lupi Moda) in der unteren Kaiserstraße, zwei Boutiquen für Einrichtungsaccessoires in Schiff- und Herrenstraße sowie auf den einstigen Vestino-Standort, der nun von ehemaligen Mitarbeiterinnen in Eigenregie unter dem Namen Gioia geführt wird.

"Geht hin, kauft ein!", appelliert er an die Rastatter, ihr Geld in den Geschäften vor Ort zu lassen. Die Sibylla-Augusta-Buchhandlung etwa - auch eine 2018 erfolgte Fortführung nach vorheriger Schließung - verspricht, dass Bücher, die vor 17 Uhr bestellt werden, am nächsten Morgen abholbereit sind. Online geht nicht schneller.

Im Hilberthof gibt derweil die Schlaile-Filiale auf. Am 31. Januar hat das Musikhaus nach rund 30 Jahren in der Barockstadt letztmals geöffnet. Dort führt man das unter anderem darauf zurück, dass man mit dem Online-Markt beziehungsweise dem damit verbundenen Preisdruck wirtschaftlich nicht mithalten könne (zudem sei die Preispolitik von Herstellern zuletzt zulasten der Händler gegangen). Die Räume sollen nun verpachtet werden, an wen, sei noch unklar.

Unterdessen ist auch die Gastronomieszene in Bewegung. Das "Che'nou" auf dem Kulturplatz hat geschlossen, der Pachtvertrag war ausgelaufen, wie es heißt. Das Hotel in dem Gebäude läuft unverändert weiter; wie genau es in den Gastronomieräumen weitergeht, lässt die Gesellschafterin Brigitte Kunz auf Nachfrage des BT noch offen. Unterdessen etabliere sich nach der Wiederbelebung des "Braustübls" ("Schnitzelbräu") auch der "Löwen"-Nachfolger, das asiatische "Kyoto", nach Umbau mit neuem Sushi-Circle. "Angebote sind da", betont Flau seine positive Sichtweise. "Es gilt, sie zu nutzen." Aktuell zählt der Citymanager inklusive Schloss-Galerie mehr als 50 Einzelhandelsgeschäfte und über 30 Gastronomiebetriebe allein im Kernbereich der Innenstadt.