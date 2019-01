Ausweisung neuer Bauplätze wichtiges Ziel

Kurz blickte er zurück auf das im zweiten Anlauf gebilligte Konzept für die Sanierung und den Umbau des Gemeindezentrums. Die Gewerbegebiete Rottlichwald, Brünnelsäcker und Siemensstraße gehen in die nächsten Phasen, und neben den 27 vom Gemeinderat entlang der Westendstraße beschlossenen Bauplätzen werden im Neubaugebiet Tiefgestade IV sieben Hektar zur Verfügung stehen.

Für Vereine sei - auch dank der unbürokratischen Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung - 2018 ein erfolgreiches Jahr gewesen, betonte Benjamin Heck als Vertreter der Vereine. Einig waren sich Schorpp und Heck, dass die Neubaugebiete dringend gebraucht werden. "Ich kenne keinen Würmersheimer, der freiwillig in eine Nachbargemeinde umzieht", betonte Heck.

Eine spürbare Verbesserung der Wohnqualität verspricht sich der Ortsvorsteher von den mit der Erschließung geplanten Maßnahmen zur Schallreduktion und der Geschwindigkeitsreduzierung an der Kreisstraße.

Besonders würdigte Schorpp die uneigennützige Arbeit der zahlreichen Helfer des Roten Kreuzes, der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr sowie aller Mitmenschen, die sich zum Wohle der Allgemeinheit ehrenamtlich engagieren.

Zur Sprache kam ebenso die tolle Saison des Würmersheimer Fußballvereins SV Germania. Das Team um Trainer Michael Jung holte sich den Meistertitel in der Bezirksliga. "Der SV Germania ist das sportliche Aushängeschild der Gemeinde", dankte Schorpp dem Vorstand und der Mannschaft und gratulierte dem SV zum 100-jährigen Jubiläum.

Der geringe Altersdurchschnitt der Musiker des Musikvereins sei Ausdruck einer vorzüglichen Jugendarbeit. Ein Pfeiler zu diesem Erfolg: das Musiker-Leistungsabzeichen, das Lukas Fritz und Julia Enderle im vergangenen Jahr erfolgreich in Bronze abgelegt haben.

"Klaus Bertsch, Robert Schreier, Robin Dickemann-Haselbach und Manuel Haubrich sind ein Gewinn für den Ortsteil", fuhr Schorpp fort. "Ohne die vier jungen Männer kann ich mir keine Veranstaltung in Würmersheim vorstellen. Sie sind immer an der vordersten Front, packen an und sind nicht wegzudenken", würdigte der Ortsvorsteher das soziale Engagement der Männer, das sie neben ihrem Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr leisten. Bei der Wehr legten sie zudem das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold ab.

Schorpp würdigte außerdem die besondere Leistung von Monika Benkert, Simone und Monika Feil von der Jungen katholischen Gemeinde, die 2018 den dritten Würmersheimer Wintermarkt organisiert hatten. Erfreut zeigte sich Benkert, dass durch einen Sponsor, der nicht genannt werden will, neue Kostüme für die Tanzgruppe beschafft werden konnten. Der Gewinn der Button-Aktion beim Wintermarkt wurde im Vergleich zum Vorjahr erneut gesteigert und kommt der Suppenküche von St. Bernhard zugute. Dankbar nahm Johanna Hans einen Scheck über 600 Euro entgegen. Im Mai besteht die Suppenküche zehn Jahre.

Musikalisch gestaltet wurde der Neujahrs-Bürgertreff vom Chor "Ton Ab" des Gesangvereins "Freundschaft" Würmersheim und dem Musikverein "Harmonie" Würmersheim.