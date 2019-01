Ein Tyrann sorgt für Lachtränen Rastatt (hb) - Die Bombe platzt just am 50. Geburtstag von Bürgermeister Albert Babel, der gleichzeitig sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern will: Nicht nur von seiner Putzhilfe, sondern auch von der Familie wird der Schultes als "Kotzbrocken und Tyrann" beschimpft. Die Laienspielgruppe der katholischen Gemeinde Plittersdorf übertraf mit dem Dreiakter "Der Tyrann" von Bernd Gombold einmal mehr die Erwartungen der Fans im Gemeindehaus.







Dabei "schlüpfte" Reimund Hammer als Gemeindechef Babel in unnachahmlicher Weise in eine Traumrolle. Vom herablassend agierenden Tyrannen über den nachdenklichen Familienvater bis hin zum reuigen, fast ohne Ausweg zu Tode betrübten Menschen zeigte Hammer seine schauspielerischen Fähigkeiten. Dabei "schlüpfte" Reimund Hammer als Gemeindechef Babel in unnachahmlicher Weise in eine Traumrolle. Vom herablassend agierenden Tyrannen über den nachdenklichen Familienvater bis hin zum reuigen, fast ohne Ausweg zu Tode betrübten Menschen zeigte Hammer seine schauspielerischen Fähigkeiten. Ein Versehen an der Sprechanlage im Rathaus bringt die bisher verheimlichte, "dunkle Seite" des Schultes ans Licht. Eine "Weiberrevolution" wird angezettelt, um den Tyrannen zu Fall zu bringen. Erna Babel, Ehefrau des Schultes, gespielt von Melanie Reuter, mausert sich vom unterdrückten "Anhängsel" zur resoluten, schlagkräftigen Person. Am benachbarten Bürgermeister aus Ottersdorf lässt Babel kein "gutes Haar". Just mit dessen Sohn Peter ist Tochter Lisa (Chantal Weck) liiert. Zusammen mit Peter als Scheich Abdul Achmet alias "Alipapa" (Matthias Uhrig) planen sie geschickt den Untergang von Babel. In der Rolle der Putzfrau Rosalinde verkörpert Carmen Schneider die "Tratsch- und Klatschtante", die verschiedene Sachverhalte nur bruchteilhaft weitergibt, was unversehens eine Dynamik entwickelt, die vom Bürgermeister nicht mehr aufgehalten werden kann. Allerdings gibt sich Babel noch nicht geschlagen. Seine Gemeinderatskollegen Eugen Schäufele (Wolfgang Ketterer) und Fritz Hoßbein (Andreas Meisch) sollen ihm aus der Klemme helfen. Besonders mit Fritz Hoßbein heckt er einen perfiden Plan aus, der letztlich im Chaos endet. Klasse dabei der Auftritt und die Mimik von Andreas Meisch als Bauchtänzerin "Sherasan". Schließlich gelingt den Beteiligten der Gegenschlag. Auf Knien leistet der Schultes Abbitte, ehe er nach und nach mit dem aufgegangenen Plan konfrontiert wird. "Wir proben seit Oktober und haben uns insgesamt 28-mal getroffen", so Anette Güthle, die zusammen mit Matthias Uhrig erstmals die Regie übernommen hatte. Eine ausverkaufte Premierenveranstaltung und frenetischer Beifall bereits im ersten Akt signalisierten dem Regieduo, mit dem "Tyrannen" ein tolles Luststück ausgewählt zu haben. Viel Dialekt, örtlich bezogene Dialoge und Sprüche in Serie verbunden mit den Leistungen der Darsteller waren das "Salz in der Suppe", das dem theaterbegeisterten Publikum mehrfach die Lachtränen in die Augen trieb. Im Hintergrund sorgten für einen reibungslosen Ablauf in der Maske Jutta Glatt, Hella Früh und Nadine Fischer sowie an der Technik Tobias Groß und Rudolf Buchholz. Als Souffleusen fungierten Christel Ketterer, Lisa Lutz und Anna-Lena Fritz. Ein Teil des Erlöses wird auch in diesem Jahr für karitative Zwecke gespendet. Für die Aufführungen am kommenden Sonntag gibt es noch Restkarten.

