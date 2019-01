Hügelsheim will weiter zusammenwachsen

Neue Wege beschreitet man im Spargeldorf. Waren in den Vorjahren die Ehrungen für sportliche und kulturelle Bestleistungen fester Bestandteil des Empfangs, so hatte man dies bereits im November mit einem separaten Ehrungsabend absolviert (wir berichteten). Damit gab es am Freitag erstmals keine Ehrungen mehr.

In seiner Ansprache legte der Rathauschef gezielt den Fokus auf die Zukunft. "Neue Perspektiven entwickeln, die Lebensqualität in unserer Gemeinde erhalten und so gut wie möglich zu verbessern, ein gutes Fundament für die Zukunft der Gemeinde legen, das sind Ziele, die uns (...) geleitet haben, ,ISEK 2040 - zusammen wachsen' auf den Weg zu bringen", so Dehmelt. Zusammen mit den beiden Städteplanerinnen habe man "die vorhandenen Restriktionen" als Grundlage für das städtebauliche Entwicklungskonzept erarbeitet. So bringe die direkte Nachbarschaft zum Baden-Airpark in baulicher Hinsicht Einschränkungen mit sich, da die Fluglärm-Schutzzonen die Entwicklung in nördlicher und nordwestlicher Richtung hemmen beziehungsweise komplett verhindern. Mit großem Interesse sehe man dem Ausgang des Planfeststellungsverfahrens zur äußeren Erschließung des Airparks entgegen, bei dem sich der Gemeinderat klar für eine Realisierung der Ostanbindung ausgesprochen habe.

"Wenn man so will, das Unwort der letzten Jahre" - so leitet Dehmelt seine Ausführungen zum Thema PFC ein. Mittlerweile seien 60 Hektar kontaminiert, die im gültigen Flächennutzungsplan noch als Entwicklungsflächen dargestellt seien. Dies stelle "eine erhebliche Erschwernis und Hemmung" der Entwicklungsmöglichkeiten dar.

Sehr erfreut zeigte sich Dehmelt, dass die Resonanz bei den Workshops allesamt "sehr gut" war. Zusammen mit dem Gemeinderat wolle man im März in einer Klausurtagung eine Prioritätenliste festlegen.

Als weiteren Handlungsbedarf skizzierte er das Thema "Zusammenwachsen". So sei gerade die städtebauliche Verknüpfung der Ortsteile "eines der großen Ziele für die Entwicklung der Gemeinde". Eine klare Absage erteilte er einer möglichen Trasse einer Nordanbindung, die beide Siedlungsteile trennt und deshalb "unbedingt zu vermeiden" sei.

Auch seien beim Handlungsfeld Verkehr erste Sofortmaßnahmen in die Wege geleitet worden. Seit Mitte Dezember gebe es neben durchgängigem Tempo 30 in der Hauptstraße zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen, und eine wegweisende Beschilderung für Lkw sei erfolgt. Inzwischen sei auch die Eignung der Kreisstraße 3758 (Rheinseitenstraße) als Strecke für den Lkw-Verkehr nachgewiesen worden.

Für Dehmelt haben sich das Zusammenwachsen, der Verkehr und PFC als Themen herauskristallisiert, die eine "spannende Herausforderung für den jetzigen Gemeinderat und auch die kommenden Ratsgenerationen" sind.

In seinem Rundblick streifte er daneben die verbesserte Haushaltssituation, die laufende Umstellung des kommunalen Rechnungswesens und gab einen ersten Ausblick aufs diesjährige Spargelfest. Das Rätsel um die 16. Hügelsheimer Spargelhoheiten ist gelöst: In den kommenden beiden Jahren werden Königin Jana I. (Frank) und Prinzessin Chiara I. (Zoller) als charmante Vertreterinnen das weiße Edelgemüse repräsentieren.

Mit dem schon obligatorischen Einmarschlied "Pomp and Circumstance" begleiteten die Vorgängerinnen, Königin Lisa I. und Prinzessin Elena I., ihre Nachfolgerinnen auf die Bühne. Königin Jana Frank ist 21 Jahre alt, Industriekauffrau in Ausbildung bei den Stadtwerken Baden-Baden und wie die neue Prinzessin in der Tanzgarde des örtlichen Carnevalclubs aktiv. Seit Kindesbeinen sind sie befreundet und zudem Großcousinen. Prinzessin Chiara Zoller ist 20 Jahre alt und Verwaltungsangestellte bei der Stadt Baden-Baden.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang in bewährter Form durch den Musikverein. Der Frauenchor "Voca Lisa" hatte zusammen mit dem Jugendchor den gesanglichen Part übernommen.