Muggensturm holt Hardtmeister-Titel

Bietigheim

SVB: Offensiv zum Klassenerhalt Bietigheim (rap) - Mit Offensivpower zum Ligaerhalt - so lautet das Motto von Bietigheims Spielertrainer Christian Arns. Nachdem die Germanen in der vergangenen Saison sich mit 120 Toren den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga B sicherten, sind sie in der A Nord nun im Mittelfeld (Foto: fuv).

Baden-Baden

Fahrplan für den BT-Cup Baden-Baden (rap) - Der Januar gehört traditionell den Hallenspezialisten. Am Freitag findet das Futsalturnier des SV 08 Kuppenheim statt, gefolgt vom ersten Qualifikationsturnier für den BT-Mittelbaden-Cup am 27. Januar, der Hardtmeisterschaft am Samstag in Bietigheim (Foto: fuv).

Rastatt

Rückblick der etwas anderen Art Rastatt (ema) - Was hatte 2018 zu bieten? Auch im Raum Rastatt, zwischen Hügelsheim und Malsch, Kuppenheim und Au am Rhein, gab es wieder viel Stoff für die BT-Lokalredaktion. Den Schlagzeilen 2018 können BT-Leser beim Silvester-Kreuzworträtsel auf die Spur kommen (Foto: BT).

Muggensturm

Delikatessen aus aller Welt Muggensturm (vo) - Es ist Weihnachtszeit - und damit Hochsaison bei der Südfisch Handels GmbH. In der kleinen Halle in Muggensturm herrscht emsiges Treiben. Mitarbeiter machen die Lieferungen für die Kunden fertig. Es sind Delikatessen aus aller Welt - vor allem Fisch (Foto: Volz).