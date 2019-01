Großer Zusammenhalt im VfR Bischweier

"Der VfR gehört seit vielen Jahren zur Vereinsfamilie in Bischweier; er ist Teil einer großen Familie, weshalb ich Sie alle zum großen Familienfest einlade", sagte er und dankte insbesondere auch der Gemeinde Bischweier für die gute Zusammenarbeit. "Anfang ist leicht, doch Beharren eine Kunst", zitierte er ein deutsches Sprichwort verbunden mit der Zuversicht, dass es um die Zukunft des Vereins gut bestellt sei.

Seit 100 Jahren scheuen die Mitglieder des VfR keine Mühen, um ihren Verein weiterzuentwickeln und ihn immer auf dem Stand der Zeit zu halten. Deutlich wurde dies auch beim Neujahrsempfang in der dekorativ gestalteten Markthalle, die mit einer Fotobox und einem Fan-Artikel-Stand aufwartete. Das Clubhausteam sorgte für die Bewirtung der vielen Besucher, Pierre Busam vom Spielausschuss führte als Moderator durch das abwechslungsreiche Programm.

Seit Februar 2017 bereitet sich der VfR Bischweier auf dieses Jubiläumsjahr vor, dessen Programm von Vorstand, Förderverein unter Leitung von Daniela Schnepf und Orga-Team unter der Federführung von Nicole und Sebastian Hübner ausgearbeitet wurde. Der aktive Fußballer Tim Zuckriegel und sein Arbeitskreis erstellten ein 120-seitiges Festbuch, das voraussichtlich ab Februar käuflich zu erwerben ist. In einer Power-Point-Präsentation stellte Zuckriegel einige Seiten vor, auf denen sich der eine oder andere Besucher wiedererkannte. "Wir haben versucht, die Vergangenheit lebendig werden zu lassen und haben in zahlreichen Archiven nach Fotos und Dokumenten gesucht", erklärte er am Samstagabend.

Die große Familie des VfR Bischweier möchte auch nach außen als starke Einheit auftreten. Im Jubiläumsjahr präsentiert sie sich im einheitlichen Dresscode für alle aktiven Spielerinnen und Spieler sowie für alle Trainer, Betreuer und Freunde. Die neue Kollektion in Schwarz-Weiß für Jung und Alt wurde im Rahmen einer kleinen Modenschau vorgestellt. Unter der Moderation von Nicole Hübner zeigten Jugendspieler, Aktive der Frauenmannschaft und Aktive der ersten Mannschaft die neuen Trikots, Trainingsanzüge und Sweatshirts.

Gespannt warteten alle an diesem Abend jedoch auf den "Expertenstammtisch mit regionalen Fußballgrößen". Moderiert wurde er von BT-Sportredakteur Heiko Borscheid, der Martin Fleck, ehemaliger Trainer der ersten Mannschaft des VfR Bischweier, Matthias Frieböse, Trainer der ersten Mannschaft des SV 08 Kuppenheim, VfR-Ehrenvorsitzender Franz Eckert, Bernhard Abeska, sechs Jahre lang Trainer in Bischweier, und Benni Emrich vom regionalen Fußball-Internetportal FuPa als Talkgäste zu sich auf die Bühne einlud. Erinnerungen wurden ausgetauscht wie die an das Pokalspiel SV 08 Kuppenheim gegen den VfR Bischweier vor fast 20 Jahren, das die Bischweierer Kicker gewannen, oder die des Aufstiegs in die Landesliga im Jahr 2007.

Aber auch ernsthafte Themen wurden besprochen wie der Klassenerhalt des VfR in der Bezirksliga. Einig waren sich alle: "Im VfR wird ein großer Zusammenhalt gelebt."