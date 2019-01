Turbulente "Flitterwochen zu siebt!"









Jeweils am ersten Samstagabend im neuen Jahr lädt der Musikverein zu gepflegter Blasmusik und einem heiteren mundartlichen Theaterstück ein. Ein Familienfest für Jung und Alt ist die jährliche Winterfeier. Bei badischen Speisen und Getränken und im angeregten Plausch versprach es ein geselliges Beisammensein zu werden.

Unter dem langjährigen Dirigenten Jürgen Bäuerle eröffnete die hervorragend aufspielende 30-köpfige gemischte Blaskapelle den Abend mit der Musik von "Happy New Year" der schwedischen Popgruppe ABBA. Gut eingestimmt übernahm das langjährige Vorstandsmitglied Traugott Bruskowski die Moderation der Veranstaltung. Bruskowski unterhielt die Zuschauer zwischen den Stücken der Blaskapelle mit Gedanken zum vergangenen Jahr, beleuchtete kurzweilig die politischen und sozialen Veränderungen und gab Einblicke in die hiesige Vereinsarbeit: "Der Musikverein Steinmauern ist ein kleiner Verein mit vielen Aufgaben und großen Erwartungen, aber wir machen das gerne.". Die Musiker zeigten, dass Blasmusik mehr ist als Polka- und Marschmusik. Ein Medley von Santana mit einem gefühlvollen Saxofonsolo von Fabian Grünbacher und das Stück "Eiger - A Journey to the Summit" mit Solopasssagen an der Querflöte von Leonie Grünbacher ließen das Publikum aufhorchen. Als einen Gruß an den Nachbarn Frankreich bezeichnete Bruskowski das Chanson-Medley "Vive la France". Begeistertes Mitklatschen begleitete die Klassiker der Blasmusik "Böhmischer Traum" und "Alte Kameraden Swing". Der familiäre Charakter des Fests wurde deutlich, als Bruskowski ein Gründungsmitglied des Musikvereins, Stefan Götz, auf die Bühne bat. Götz feierte einige Tage zuvor seinen 85. Geburtstag und die Blaskapelle spielte ihm zu Ehren auf. Als einer der Höhepunkte des Abends sang Andrea Götz, gekleidet in einer Schwarzwaldmädeltracht mit typischen Bollenhut auf dem Kopf, zusammen mit Dirigent Jürgen Bäuerle das Lied der "Schwarzwaldmarie". Passend zum musikalischen Ausklang spielten die Musiker das Stück "Thank you for the Music".

Zusammen mit Bürgermeister Siegfried Schaaf übernahm Traugott Bruskowski die Ehrungen. Für 50 Jahre Aktivität in der Blaskapelle wurden Karlheinz Boos geehrt, für 20 Jahre das Ehepaar Britta und Patrick Wild und für zehn Jahre der stellvertretende Vorsitzende Daniel Klein. Jonas Kaluza, der für sein Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze eine Anerkennung erhalten sollte, konnte nicht anwesend sein.

Der letzte Höhepunkt des Abends war das mit Spannung erwartete Theaterstück "Flitterwochen zu siebt!" von Martin Fischer, in Steinmaurner Mundart wiedergegeben und inszeniert von Patrick Wild. Das Lustspiel in drei Akten begleitete das frisch vermählte junge Ehepaar Voitl und Heidi Gruber, gespielt von Maik Grünbacher und Rebecca Bruskowski, das seine Flitterwochen statt am Meer bei Voitls Tante Burgi in ihrer Pension am Fuß eines Gebirges verbringt.

Da die Pension unerwartet überbucht ist, stellt die patente Burgi, eine Paraderolle für Regina Fettig, ihr eigenes Schlafzimmer dem jungen Paar zu Verfügung. Das passt dem Ehemann Alois Obermeier überhaupt nicht, herrlich grandelnd gespielt von Publikumsliebling Wolfgang Reiß, dessen Darbietung immer wieder für großes Gelächter sorgte. Das Erscheinen einer früheren Freundin Voitls, Annely Bachofner in ihrer ersten Rolle als Traudl und Jürgen Potsch als eifersüchtiger Freund Sepp führen zu turbulenten Entwicklungen. Als geschwätziger Sommergast rundete Christiane Bitterwolf als Hilde Lieblich das gut aufgelegte Schauspielensemble ab.

Wie romantisch angedachte Flitterwochen im Schoße der Familie zu einem Faustkampf zwischen der jungen Braut und dem aufbrausenden Sepp führen können, Hausherr Alois plötzlich in Unterhosen auf der Bühne steht und Hausherrin Burgi ein verdächtiges rotes "neckisches Gelee" (Steinmaurerisch für Neglige ') findet, das war gute Unterhaltung. Das Publikum quittierte die schauspielerische Leistung des Ensembles mit langanhaltendem Applaus.