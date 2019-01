Shisha-Bars müssen nachrüsten

(ema) - Der Rastatter Stadtverwaltung sind bislang keine gesundheitlichen Probleme beim Betrieb von Shisha-Bars in der Barockstadt bekanntgeworden. Gleichwohl müssen sich die Betreiber möglicherweise auf Investitionen in ihren Gaststätten gefasst machen, nachdem die Kommune eine Allgemeinverfügung erlassen hat. Die Stadt Rastatt ist damit wie andere Gaststättenbehörden im Land nach einer Anordnung des Wirtschaftsministeriums aktiv geworden. Anlass der Initiative sind mehrere Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Shisha-Bars. Laut Ministerium kann das geruchs- und farblose Gas im Zusamnenhang mit dem Rauchen der Wasserpfeife zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen. Die Kommunen müssen nun dafür sorgen, dass in jeder Gaststätte, in der Shishas geraucht werden, ausreichend dimensionierte Lüftungsanlagen installiert werden, mit denen das Kohlenmonoxid (CO) in der Raumluft abgeführt wird. Außerdem muss dafür gesorgt werden, dass CO-Warnmelder in ausreichender Menge in den Bars installiert werden.

Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben auch bisher schon Nachweise über Sicherheitsmaßnahmen von den Betreibern verlangt und die sechs Shisha-Bars unregelmäßig kontrolliert, ohne dass es Anlass zum Einschreiten gab. Künftig müssen die städtischen Mitarbeiter verschärfte Auflagen in den Blick nehmen.

Das gilt auch für das Rastatter Landratsamt in seiner Funktion als gaststättenrechtliche Behörde für die kleinen Städte und Gemeinden. Allerdings sind der Behörde lediglich fünf Shisha-Gaststätten bekannt, die man eigens anschreiben werde, sagt Sébastien Oser, Leiter des Amts für Baurecht, Naturschutz und öffentliche Ordnung, In Einzelfällen könne die Nachrüstung der Bars "nicht ganz billig" werden.

Das Wirtschaftsministerium macht darauf aufmerksam, dass alle Gastwirte die Gesundheit ihrer Gäste und Beschäftigten schützen müssen. Beim Verglühen von Shisha-Kohle entsteht giftiges Kohlenmonoxid, das sich mit der Raumluft vermischt und somit unbemerkt mit der Atmung in den Körper aufgenommen wird.