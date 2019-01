Tüftler mit vielseitigen Interessen



Von Markus Koch Steinmauern/Rastatt - Wilhelm Götz aus Steinmauern war ein versierter Techniker und Tüftler, der in den Rastatter Stierlen-Werken Operationstische entwickelte. Der bekannte Chirurg Ferdinand Sauerbruch habe ihm in den 1930er Jahren Anregungen für die Weiterentwicklung von OP-Tischen gegeben, berichtet seine Tochter Irmgard Becker im BT-Gespräch. Nach dem Krieg wechselte Götz zu den Thales-Werken, wo er an neuen Rechenmaschinen tüftelte. Daneben baute er in der heimischen Werkstatt Radios zusammen und fertigte Holzspielzeug. Wilhelm Götz wurde am 8. Mai 1913 in Steinmauern geboren und wuchs im elterlichen Haus in der Spichstraße auf. Nach der Schule begann er eine Lehre als Maurer, die er jedoch nach kurzer Zeit abbrach, wie seine 79-jährige Tochter zurückblickt. Götz wechselte zu den Leitz-Werken in Rastatt, wo er eine Ausbildung als Techniker begann. Doch dann zog das Unternehmen weg, bei Stierlen konnte er ab Oktober 1929 seine Ausbildung abschließen. Götz muss ein versierter Techniker gewesen sein, denn er war mit der Weiterentwicklung von Operationstischen befasst, wie Irmgard Becker berichtet. Zwei- oder dreimal sei Ferdinand Sauerbruch nach Rastatt in die Stierlen-Werke gekommen, um Verbesserungsvorschläge für OP-Tische zu machen, und habe darüber auch mit ihrem Vater gesprochen, erzählt die 79-Jährige. 1937 zogen Wilhelm Götz und seine Frau Anna Pia nach Niederbühl. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Götz eingezogen. Die Stierlen-Werke beantragten im Oktober 1940 eine Beurlaubung, "da viele dringende Arbeiten der Erledigung harren", wie es in dem Schreiben heißt. Doch die Bemühungen seines Arbeitgebers hatten keinen Erfolg. Mehr Einfluss hatte offensichtlich das Unternehmen Messerschmitt, das ihn gegen Ende des Zweiten Weltkriegs anforderte, um an der Entwicklung des strahlgetriebenen Jagdbombers Me 262 mitzuwirken, wie Irmgard Beckers Ehemann Gustav aus Erzählungen seines Schwiegervaters weiß. Zwischen 1943 und 1945 wurden von der Me 262 rund 1 400 Exemplare gebaut. Am Tag des Kriegsendes, am 8. Mai 1945, kehrte Wilhelm Götz nach Niederbühl zurück, erinnert sich Irmgard Becker, die damals ein Mädchen im Alter von sechs Jahren alt war: "Er zog einen großen Karren hinter sich her, in dem lauter Röhren und andere Bauteile für Radios waren." Ihr Vater fand eine neue Anstellung bei den Thales-Werken, mit seinem früheren Arbeitgeber Stierlen habe es Meinungsverschiedenheiten bezüglich einiger Patente gegeben, erzählt Irmgard Becker. Nach Fe ierabend baute ihr Vater Radios in allen Größen, die reißenden Absatz fanden, vor allem unter Rastatter Geschäftsleuten. Die Boxen wurden von einem Schreiner in der Barockstadt gebaut und mit einem Tuch bespannt, weiß die 79-Jährige. Eine weitere Einnahmequelle für den Familienvater waren bunt bemalte Holzspielzeuge. Götz bastelte Papageien, Leitermännchen und Rechenschieber, die von Burschen aus dem Ort bemalt wurden. Entlohnt wurden sie meist mit Lebensmitteln, blickt seine Tochter zurück. Die Spielzeuge wurden in erster Linie privat verkauft, aber auch im Gemischtwarenladen von Götz' Tante Klara Heinrich in Steinmauern. Außerdem baute ihr Vater ausziehbare Nähkästchen und entwickelte einen faltbaren Klappstuhl. Auch bei den Thales-Werken lief es offenbar ganz gut für Wilhelm Götz, zuletzt war er dort in leitender Funktion tätig: "Mit Direktor Müller ist er damals auf Ausstellungen in ganz Deutschland unterwegs gewesen", berichtet dessen Tochter. Als die Thales-Werke Ende der 1950er Jahre schlossen, wechselte Götz zur Glockengießerei und Feuerwehrgeräte-Fabrik Bachert nach Karlsruhe. Mittlerweile war die Familie zurück in die Spichstraße nach Steinmauern gezogen. Mit dem Herstellen von Radios und Holzspielzeug hörte Götz auf und widmete sich in seiner Freizeit der Imkerei und dem Obstbau. Irmgard Götz heiratete im Mai 1960 den Bäckermeister Gustav Becker, der ein Jahr zuvor den Betrieb von seinem Vater in der Hauptstraße in Steinmauern übernommen hatte. Bis 1989 betrieb das Ehepaar die Bäckerei mit angeschlossenem Café. Ein altes, voll funktionsfähiges Modell einer Thales-Rechenmaschine steht bei Irmgard Becker noch im Regal und erinnert an den versierten Techniker und Tüftler aus Steinmauern.

