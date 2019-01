Entwicklung für Neubaugebiet läuft

In wenigen Minuten hatten es die Filmemacher geschafft, einen umfassenden Eindruck von Bietigheim zu vermitteln. Auch bei den Anwesenden schien der Werbeclip gut anzukommen, er erhielt viel Applaus.

Abgesehen von diesem Höhepunkt hielt sich Bürgermeister Constantin Braun an den traditionellen Ablauf der Veranstaltung. In einer Bilderpräsentation ließ er zunächst das vergangene Jahr Revue passieren. Er erinnerte unter anderem an Veranstaltungen, die in der Hardtgemeinde stattgefunden hatten - beispielsweise das erste deutsch-französische Rendez-vous der Künste, von dem es im März eine Neuauflage geben wird - aber auch an Sanierungsprojekte wie die Fertigstellung mehrerer Straßenzüge und Entscheidungen des Gemeinderats.

Einen Ausblick auf Projekte, die 2019 anstehen, gab der Rathauschef ebenso. Die Planungen rund um das ehemalige Bundeswehrgerätelager an der B 3 liefen noch immer. Es hätten viele große Unternehmen Interesse an dem Areal bekundet, berichtete Braun. Doch nach wie vor gelte die Devise: Qualität vor Schnelligkeit. So wollte die Gemeinde zum Beispiel darauf achten, möglichst viele Arbeitsplätze in den Ort zu holen.

Bei der Entwicklung des Neubaugebiets "Birkig" in der Nähe des Gewerbegebiets "Langgewann" sei man gut vorangekommen. Die Voruntersuchungen seien bereits abgeschlossen, es gab sogar schon erste Gespräche mit Eigentümern. Darüber hinaus solle das kleine Gewerbegebiet "Schelmenäcker" realisiert werden.

Auf der Zielgeraden befindet sich die Sanierung des Gebiets "Bahnhofsumfeld". Realisiert werden soll nun noch der Bau einer Fahrradüberdachung sowie einer öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof. Im Sanierungsgebiet "Alter Ortskern" steht indessen die Instandsetzung von Wilhelm- und Kronenstraße im Fokus - inklusive Erneuerung von Kanal- und Wasserleitungen.

Geplant ist darüber hinaus, mit dem Bau für den Kindergarten gegenüber des Drogeriemarkts zu beginnen. "Es wird der erste kommunale Kindergarten", betonte Rathauschef Braun. Er soll 2020 fertig sein.

Viel Lob und eine Anerkennung erhielten anschließend Eberhard Reiß und Horst-Dieter Schmitt, die mit einer Vielzahl an Blutspenden einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet hatten. Reiß hatte 50-mal Blut gespendet, Schmitt sogar 150-mal. Zusammen mit der Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Karin Schwamberger überreichte Bürgermeister Braun den beiden ein Präsent.

Mit Auszeichnungen ging es gleich weiter, denn Dr. Thomas Kölmel verlieh den Bietigheimer Bürgerpreis, der mit 3 000 Euro dotiert ist. Er ging dieses Jahr an das Team der Fahrradwerkstatt der Gruppe "Hand in Hand - Flüchtlinge in Bietigheim". In seiner Laudatio lobte der Vorsitzende der Dr.-Jakob-Kölmel-Bürgerstiftung, die den Preis auslobt, dass man mit der Reparatur von Schrotträdern den Flüchtlingen Mobilität zur Verfügung gestellt habe. Kölmel versprach darüber hinaus, dass sich die Stiftung weiterhin für Sinnvolles in Bietigheim einsetzen wolle. Daher habe man Fördergelder beantragt. Die nächste Aktion, die man unterstützen werde, sei ein sogenanntes "Barcamp", eine Ideenwerkstatt, die am 26. Januar in Bietigheim stattfindet.

Musikalische Akzente setzte der Chor "Cantasmi", der 2018 zum dritten Mal mit der badischen Chorprämie ausgezeichnet wurde, unter der Leitung von Holger Becker. Nach dem Empfang tischte wieder einmal der Männerkochclub "Weiß-Gold" viele Häppchen auf.