Gesucht war:

Karlsruhe

Polizei findet Vermissten Karlsruhe (red) - Mit Hochdruck suchte die Karlsruher Polizei seit Dienstag nach einem als vermisst gemeldeten Rentner - auch mit Hilfe eines Hubschraubers. Am Mittwoch wurde der 79-Jährige schließlich gefunden. Er war in eine Klinik eingeliefert worden (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Mehrere Hoheiten bei Empfang Bühl (jure) - Lag es an der Wette oder am anstehenden Kommunalwahlkampf? In jedem Fall waren beim Vimbucher Neujahrsempfang so viele Stadträte wie selten zuvor zu Besuch. Ihre Anwesenheit wurde zudem noch durch eine Königin und drei Könige gekrönt (Foto: jure).

Bischweier

VfR startet ins Jubiläumsjahr Bischweier (ar) - Der 100 Jahre alte Verein für Rasenspiele (VfR) Bischweier ist mit einem Neujahrsempfang in sein Jubiläumsjahr gestartet. Neben der Vorstellung des Festbuchs und des Dresscodes für alle Spieler gab es einen "Expertenstammtisch mit regionalen Fußballgrößen" (Foto: ar).

Gaggenau

Zeugen eines Angriffs gesucht Gaggenau (red) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Angriff, der sich am Sonntag gegen 20 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt in der Ringstraße ereignet hat. Ein 51-jähriger Mann gab gegenüber der Polizei an, von drei Männern niedergeschlagen und auch getreten worden zu sein (Symbolfoto: dpa).