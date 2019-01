Rastatts Kinder- und Familienkarte ist da

Zur Premiere der Kartenausgabe waren OB Hans Jürgen Pütsch, Bürgermeister Arne Pfirrmann und Fachbereichsleiter Joachim Hils ins Bürgerbüro gekommen. Da Familie Ernst eine kinderreiche ist, bekam sie die Kinder- und Familienkarte plus - mit dem Bonus, für jedes im Haushalt lebende minderjährige Kind jährlich Wertgutscheine in Höhe von 25 Euro zu erhalten.

Aber schon die "normale" neue Kinder- und Familienkarte, die für alle Familien in Rastatt gilt, ist, bietet neben einem Startguthaben pro Karte von einmalig 15 Euro Vorteile und Vergünstigungen. So beteiligen sich zahlreiche Kooperationspartner aus Einzelhandel, Gastronomie, Vereinen und Organisationen am Projekt und gewähren bei Vorzeigen der Karte Rabatte oder besondere Serviceleistungen, wie es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle heißt.

Die Kinder- und Familienkarte, die im November 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde, ist ab sofort kostenlos im Bürgerbüro erhältlich. Alle Informationen zur Karte, zu den Kooperationspartnern und -angeboten finden sich auf der städtischen Website unter www.rastatt.de/familienkarte.

"Mit der Kinder- und Familienkarte wollen wir der Familienfreundlichkeit in unserer Stadt eine weitere Facette hinzufügen", so OB Pütsch. Die Karte soll Familien dazu ermuntern, gemeinsam etwas zu unternehmen. Sie ermöglicht es den auf der Karte eingetragenen Kindern aber auch, selbstständig Freizeit- und Bildungsangebote zu nutzen.

"Die Zahl der Kooperationspartner wächst stetig", teilte Bürgermeister Pfirrmann mit. Auf der städtischen Website könne man sich über die neuen Angebote informieren.

Die Stadt plant, in den nächsten Wochen auch Angebote anderer Gemeinden und Städte im Landkreis Rastatt aufzunehmen, die mit der Karte günstiger genutzt werden können.

Städtische Ansprechpartnerin rund um die Kinder- und Familienkarte ist Claudia Zeich vom Bündnis für Familie, (0 72 22) 9 72 94 41.