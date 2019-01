Mußler tritt erneut zur Bürgermeisterwahl an

Vor knapp 15 Jahren im März 2004 hatte Karsten Mußler das Amt als Bürgermeister der Stadt Kuppenheim angetreten. Im Januar 2012 hatten ihm die Bürgerinnen und Bürger erneut ihr Vertrauen ausgesprochen. "Ich habe neue Impulse nicht nur versprochen, sondern auch in die Tat umgesetzt. Es stehen in Kuppenheim und Oberndorf noch zahlreiche interessante Projekte zur Umsetzung an, und nach wie vor mangelt es mir nicht an neuen Ideen und Impulsen", sagte der Rathauschef, der im kommenden Jahr auch 925 Jahre Kuppenheim feiern darf.

Feierlich gestaltet wurde der Neujahrsempfang gesanglich vom Gospelchor unter Leitung von Michael Diefenbacher. Kulinarisch begleitet wurde der Empfang von den Helferinnen der Katholischen Frauengemeinschaft. Kräftigen Beifall als Dank zollten die anwesenden Bürger allen Verantwortlichen in der Region, die die Planungen für den B 3-neu-Lückenschluss vorangetrieben haben. "Wenn wir auch bis zur tatsächlichen Umsetzung noch einen langen Atem haben müssen, eröffnet es doch für unsere Innenstadt greifbare Perspektiven für eine Verkehrsberuhigung und für die zahlreichen Anwohner weniger Lärm", sagte Karsten Mußler. Gute Nachrichten auch in Sachen Bau der Radwege nach Muggensturm und Haueneberstein: Laut Regierungspräsidium soll mit dem Bau des Radwegs nach Muggensturm und dem Ausbau der L 67 bis zur B 462 im März dieses Jahres begonnen werden. Mit dem Bau des Kreisels an der Förcher Kreuzung soll Ende 2019 gestartet, der Bau des Radwegs nach Haueneberstein daran anschließend Anfang 2020 realisiert werden, informierte Mußler. Breiten Raum nehme nach wie vor die weitere städtebauliche Entwicklung Kuppenheims ein. Mußler erinnerte an die Sanierungen rund um die Luisen- und Karlstraße, an die Erschließung des Neubaugebiets "Unterer Frauberg", wo zwischenzeitlich 43 Bürger ihre Häuser bezogen haben, und an den Bebauungsplan "Ochsenareal", wo 36 neue Wohnungen in Zentrumslage entstehen sollen.

Projekte in diesem und den kommenden Jahren seien die Modernisierung und energetische Sanierung der Favoriteschule, die Generalsanierung des Feuerwehrgerätehauses, die Entscheidung über die Sanierung oder einen Neubau für den kirchlichen Kindergarten Arche Noah sowie die barrierefreie Erschließung des Bürgersaals im Alten Rathaus und verbunden damit die des Sebastianhauses.

Dank richtete Mußler an alle Helfer, die beim Starkregenereignis im Juni vergangenen Jahres uneigennützig geholfen und Schlimmeres verhindert hätten. Von der Landesregierung im Stich gelassen fühle man sich in Kuppenheim hinsichtlich der PFC-Problematik.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs verlieh Bürgermeister Mußler die Stadtehrennadel zum ersten Mal an eine Sportlerin. Gewürdigt wurde die dreifache Deutsche Meisterin Monika Reis, die nach 2006 und 2012 auch im vergangenen Jahr 2018 die deutsche Meisterschaft im Luftgewehr gewann. Geehrt wurden zudem Martha Ostertag, Deutsche Meisterin in der rhythmischen Sportgymnastik in der Jugendwettkampfklasse, Leon Hofmann, Deutscher Jugendmeister im Speerwurf, sowie die erste Mannschaft des MSC Puma, die Deutscher Pokalmeister und Deutscher Vizemeister wurde, und die Jugendmannschaft, die den deutschen Meistertitel nach Hause holte.

Die silberne Stadtehrennadel überreichte Mußler weiterhin an Barbara Schöpfer, die nach zehnjähriger Leitung des Seniorenwerks ihr Amt an Ella Walz übergab.