Die nächste Problem-Sporthalle Rastatt (ema) - Die Stadt hat es womöglich mit der nächsten Problemsporthalle zu tun. Nach Niederbühl, Ottersdorf und der Sporthalle der August-Renner-Realschule muss sich die Verwaltung um die Altrheinhalle in Plittersdorf kümmern, in die erneut Wasser eingedrungen ist.



Eigentlich dachte Ortsvorsteher Mathias Köppel, dass man im vergangenen Jahr alles im Griff hatte. Im Herbst stellte man einen Wasserschaden fest. Eine Fachfirma rückte an und löste das Problem. Oder doch nicht? Nach den letzten Schnee- und Regenschauern drang jedenfalls erneut Wasser ein - mitten in der Halle. In Veranstalterkreisen äußerte man sogar die Sorge, dass das Fußball-Jugendturnier am vergangenen Wochenende deshalb abgesagt werden müsste. Doch so weit kam es dann doch nicht. "Wir sind dran", verspricht Köppel. Die Altrheinhalle hat zwar nicht direkt ein berüchtigtes Flachdach, aber eine Behausung mit nur leichter Schräglage. Zur Ursachenforschung kann der Ortsvorsteher noch nichts sagen: Möglicherweise seien die nach innen gerichteten Ablaufrinnen oder Oberlichter schuld, mutmaßt Köppel. Genaueres soll die Fachfirma herausfinden. Der Ortsvorsteher jedenfalls will nicht von einem "zweiten Niederbühl" sprechen in Anspielung auf die Probleme, die das Meerrettichdorf seit Jahrzehnten mit dem Flachdach der örtlichen Sporthalle hat. In letzter Zeit häuften sich in Rastatt die Probleme mit den Sporthallen. Vor anderthalb Jahren meldete die Verwaltung Wasseralarm in den Sporthallen der August-Renner-Realschule und in Niederbühl, weshalb es zu Beeinträchtigungen des Schulbetriebs und bei Veranstaltungen der Sportvereine kam. Offen ist nach wie vor, ob es dort bei provisorischen Lösungen bleibt oder inwieweit grundlegende Ertüchtigungen bis hin zu einem Neubau einen Neustart ermöglichen. Zuletzt verdichteten sich Hinweise, dass Niederbühl künftig den Status einer Hauptsporthalle erhalten wird. Allerdings stehen dort Planungen unter dem Vorbehalt der Tunnel-Baustelle. Für eine Dacheindeckung der Realschulhalle hatte die Verwaltung im vergangenen Jahr kurzfristig knapp 400 000 Euro im Etat eingeplant. Mehr als eine halbe Million Euro investiert die Stadt derzeit in die Ottersdorfer Turnhalle, wo es zu Verzögerungen wegen statischer Probleme gekommen ist. Und auch in Plittersdorf rücken noch in diesem Jahr unabhängig vom Wasserschaden die Bauarbeiter ran. Köppel zufolge werden die Sanitäranlagen in der Altrheinhalle erneuert. Start soll spätestens mit Beginn der Sommerferien sein, so dass die Halle zu Beginn der Herbst-/Wintersaison wieder zur Verfügung stehen wird.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben