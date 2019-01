Glitzernd verpacktes Geburtstagsbonbon

Bevor es mit dem Wintervergnügen losging, reiste der Vorsitzende Walter Stolz mit den Besuchern zurück zu den Anfängen des Vereins. Die offiziellen Ehrungen des Vereins werden am 18. Mai beim gemeinsamen Festakt mit der Gemeinde, dem Turn- und Angelsportverein erfolgen, die ebenfalls Jubiläen feiern. Bei der Winterfeier wurden durch Stolz und den zweiten Vorsitzenden Dominik Pfotzer 15 langjährige Mitglieder geehrt, fast alle ehemals aktive Fußballer. Sogar die einzige Frau im Ehrungsreigen, Klubhauswirtin Doris Stolz, kickte eine Zeitlang in einer Damenriege. Sie wurde ebenso wie Joachim Schwarz für 60 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet.

Nicht anwesend sein konnten unter anderem jene Herren, denen für die längste Zeitdauer gedankt wurde. Es waren für 70 Jahre Thomas Klein und Peter Renschler und für 65 Jahre Manfred Kraus. Ehrenzeichen für 50 Jahre durften der Vorsitzende Stolz sowie Hermann Pittner, Heinz Schorpp und Rolf Weisenburger entgegennehmen. Für 40 Jahre wurden Matthias Bauer und Roland Schmidt, für 25 Jahre Volker Deck, Alexander Höfer, Peter Kästel und Alexander Klein geehrt.

Auch eine Verabschiedung stand an. Doris Stolz, Hermann und Tatjana Knaisch, Wilma Kühn und Susanne Pittner wurden nach 15 Jahren als Küchenteam der Winterfeier mit gebührendem Dank von diesem Dienst entbunden. Die formellen Programmteile hielten sich kompakt in Grenzen. Es dominierten die Unterhaltungsbeiträge, flink gesteuert vom Moderationsduo Paul Schick und Tatjana Beyer.

Ein origineller Einfall war es, Trikots von früher bis heute in gemalter Form von Jugendspielern durch den Saal defilieren zu lassen. Der 120 Aktive zählenden Jugendabteilung mit ihrem Leiter Jimmy Schmidt, ihren Betreuern und Trainern wurde für die Nachwuchsarbeit ein großes Dankeschön gezollt. Zur Illustration der Vereinsepochen gehörten auch Playback-Nummern der Alten Herren, die vom "Kleinen grünen Kaktus" schwärmten, der zweiten Mannschaft, die zu einem Abba-Medley ihr tänzerisches Bewegungstalent entfaltete, zwei Neuzugängen, die "Modern Talking" reanimierten. Am Ende der musikalischen Zeitreise erschienen "Fünf Engel für Matze".

Die Stars der Show-Abteilung aber waren Fanny Davis und ihr Partner Marco, die zwei von "Chapeau Claque". Fantasien provozierende Frivolitäten und freche Sticheleien der "Frau mit Stil", die guten Gesangsstimmen der beiden und die knackige Songauswahl ließen keine Zweifel daran, dass sich die durch Auer Prunksitzungen mitbeförderte Karriere der Travestiekünstler mittlerweile in der Profiliga abspielt.

Einem Parodiekünstler, nämlich SWR-3-Mann Andreas Müller, verdankte der SV telefonische Glückwünsche zum Hundertjährigen von Kaiser Franz, Boris Becker und Jogi Löw. Hinter die Kulissen des Geburtstagsvereins blickten Doris Stolz und Susanne Pittner als Plaudertaschen. Ihr Gesprächsstoff reichte zurück bis zu dem 1969 in Au ausgetragenen Spiel gegen die Fritz-Walter-Prominentenelf.

Den drei Jungfußballern Fabian Hertweck, Samy Schmidt und Moritz Stolz gelang es, mit per Video-Clip eingespielten Fragen an SV-Recken und Trainer Oliver Sturm Interessantes aus dem Nähkästchen aufzustöbern. So kamen etwa über den Coach Verbindungen zu Fortuna Düsseldorf und den Stuttgarter Kickers und beim Erinnern an den einstigen Trainer und KSC-Spieler Willi Rihm aus Mörsch sogar eine Berührung mit der Nationalmannschaft früherer Tage zum Vorschein.

Zum Jubiläum übrigens empfängt der SV Au am 26. April die Traditionsmannschaft von Schalke 04 zu einem Freundschaftsspiel. Unterhaltungswert hatte nicht zuletzt auch die Tombola. Trotz klemmender Lostrommel erledigte Bürgermeisterin Veronika Laukart ihr Amt als Glücksfee mit beherztem Zugriff. Hauptpreis war ein Großfernseher, der künftig in einer Auer Wohnstube flimmern wird.