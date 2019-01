Mundartbuch will "Etjer" Dialekt vor dem Vergessen bewahren

Die Idee dazu kam aus den Reihen des VdK-Ortsverbands, Bürgermeister Frank Kiefer unterstützte das Vorhaben und die Volksbank Baden-Baden/Rastatt sponserte den Druck der insgesamt 500 Exemplare.

Jutta Tüg ist seit 2014 Vorsitzende des VdK-Ortsverbands. In jenem Jahr begannen die ersten Überlegungen zur Feier des 65-jährigen Bestehens 2016. Jutta Tüg kommt ursprünglich aus dem Bergischen Land und als sie 1984 nach Ötigheim zog, habe sie den örtlichen Dialekt "mit voller Wucht" kennengelernt, wie sie mit einem Schmunzeln meint: "Doch die Mundart hat mir gefallen und im Rahmen der Vorbereitungen zur 65-Jahr-Feier kam die Idee auf, den örtlichen Dialekt mit seinen Ausdrücken schriftlich festzuhalten", blickt sie auf die Geburtsstunde des "Sodèlè" zurück. In Beisitzerin Annelie Grünbacher fand sie gleich eine wertvolle Unterstützerin. Die gebürtige Ötigheimerin hat 42 Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet und dabei auch Themen wie Mundart und "Schule früher" behandelt. Annelie Grünbacher hatte die Idee, zu 17 Themenbereichen Mundartausdrücke zu sammeln. Und so lud der VdK im Jahr 2017 zu Kaffee und Kuchen in die "Krone", rund 40 Senioren saßen in Gruppen zusammen, um zu den einzelnen Themen Ausdrücke auf gut "etjerisch" zusammenzutragen. In großer Fleißarbeit schrieb Annelie Grünbacher alles auf und übersetzte den Dialekt ins Hochdeutsche. Gleich nach dem Inhaltsverzeichnis hat sie Hinweise zur Aussprache platziert: Das "è" wird ausgesprochen wie "ä" bei "Ende". Diese Unterstützung zur Aussprache erklärt auch die etwas ungewöhnliche Schreibweise im Titel des Buchs. Um dieses zu illustrieren, griffen die Macher auf Illustrationen des Künstlers Sigmund Wild zurück. Thorsten Ackermann von der Design-Werkstatt Rastatt erstellte ehrenamtlich das Layout des knapp 50-seitigen Werks.

Kiefer bedankte sich beim VdK-Ortsverband für das Engagement: "Ich denke, dass wir auch den Generationen vor uns, die alles aufgebaut haben, dazu verpflichtet sind, unseren Dialekt vor dem Vergessen zu bewahren", meinte er. Der aus Förch stammende Rathauschef war überrascht, dass es keine zehn Kilometer entfernt Mundartausdrücke gibt, die er gar nicht kennt. "So weit müssen Sie gar nicht gehen, bereits in Bietigheim werden manche Begriffe anders ausgesprochen als in Ötigheim", wusste Annelie Grünbacher aus Erfahrung. Sie plädierte dafür, ein Exemplar des "Sodèlè" an Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu schicken, der sich jüngst für eine Stärkung des Dialekts auch im Schulunterricht stark gemacht hatte.

Oliver Kolb, Filialbereichsdirektor Rastatt/Ried/Hardt der Volksbank, sagte, dass man gern dieses Engagement des VdK unterstützt habe: "Beim Seniorennachmittag hat der ganze Saal begeistert beim Begriffe-Raten mitgemacht."

Das "Sodèlè" liegt kostenlos im Rathaus und in der Volksbank-Filiale aus, Bürgermeister Kiefer will auch einige Exemplare für künftige Neubürger reservieren, um deren sprachliche Integration in die Tellgemeinde zu unterstützen.