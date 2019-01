Neuer Kindergarten soll 'Storchennest' heißen

Kuppenheim

Karsten Mußler kandidiert wieder Kuppenheim (ar) - Karsten Mußler wird im kommenden Jahr wieder für das Bürgermeisteramt in Kuppenheim kandidieren. Dies kündigte der Amtsinhaber am Sonntag beim Neujahrsempfang der Stadt an. Es mangele ihm nach wie vor nicht an neuen Ideen und Impulsen, sagte er (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Karsten Mußler wird im kommenden Jahr wieder für das Bürgermeisteramt in Kuppenheim kandidieren. Dies kündigte der Amtsinhaber am Sonntag beim Neujahrsempfang der Stadt an. Es mangele ihm nach wie vor nicht an neuen Ideen und Impulsen, sagte er (Foto: ar). » - Mehr

Gaggenau

Immobilien unter der Lupe Gaggenau (uj) - Über 16 Gebäude verfügt die katholische Seelsorgeeinheit Gaggenau-Ottenau. Werden alle behalten oder vielleicht einige verkauft? Um diese und andere Fragen zu klären, lädt die Seelsorgeeinheit zu einem "Dialog über die Zukunft der Gebäude" (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Über 16 Gebäude verfügt die katholische Seelsorgeeinheit Gaggenau-Ottenau. Werden alle behalten oder vielleicht einige verkauft? Um diese und andere Fragen zu klären, lädt die Seelsorgeeinheit zu einem "Dialog über die Zukunft der Gebäude" (Foto: Jahn). » - Mehr

Muggensturm

Große Vorhaben in Muggensturm Muggensturm (hli) - Große Projekte stehen 2019 in Muggensturm an, unter anderem der Umbau der Wolf-Eberstein-Halle. Das verkündete Bürgermeister Dietmar Späth beim Neujahrsempfang. In dessen Rahmen wurde auch die Bürgermedaille verliehen (Foto: fuv). » Weitersagen (hli) - Große Projekte stehen 2019 in Muggensturm an, unter anderem der Umbau der Wolf-Eberstein-Halle. Das verkündete Bürgermeister Dietmar Späth beim Neujahrsempfang. In dessen Rahmen wurde auch die Bürgermedaille verliehen (Foto: fuv). » - Mehr

Bietigheim

Planungen für Neubaugebiet Bietigheim (hli) - Die Vorbereitungen für das Neubaugebiet "Birkig" in der Nähe des Gewerbegebiets "Langgewann" in Bietigheim laufen. Darüber berichtete Bürgermeister Constantin Braun beim Neujahrsempfang der Gemeinde, bei dem auch einige Personen geehrt wurden (Foto: fuv). » Weitersagen (hli) - Die Vorbereitungen für das Neubaugebiet "Birkig" in der Nähe des Gewerbegebiets "Langgewann" in Bietigheim laufen. Darüber berichtete Bürgermeister Constantin Braun beim Neujahrsempfang der Gemeinde, bei dem auch einige Personen geehrt wurden (Foto: fuv). » - Mehr