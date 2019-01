"Mobbing gibt es überall"

Dass dieser Kampf für den 46-Jährigen eine Herzensangelegenheit ist, wird schnell klar in der Sporthalle, in der mehr als 460 Realschüler und ihre Lehrer den Worten des Trainers lauschen. Er spricht Klartext, der selbst ohne Mikrofon noch bis in den letzten Winkeln der großen Räumlichkeit zu verstehen ist. Manchmal schreit er seine Botschaft auch förmlich hinaus: "Ich bin klar und deutlich bei dem Thema. Mobbing ist ein Geschwür in der heutigen Gesellschaft, mit dem man Menschen die Würde nimmt. Und die Qualität der Brutalität hat zugenommen."

Mobbing gebe es an jeder Schule in Deutschland, sagt er. Aber es gebe immer noch viele Direktoren, die die Augen davor verschließen, weil sie Angst hätten, dann als Problemschule dazustehen, prangert er an und schiebt erschreckende Zahlen nach: Jeden zweiten Tag nehme sich ein Teenager wegen Mobbings das Leben, weil er ausgegrenzt, schikaniert, geschlagen oder gedemütigt werde. Und jede Woche gebe es 500 000 Mobbingfälle an deutschen Schulen: "Das ist unerträglich", geißelt Carsten Stahl diese Zustände. Und weist auch auf Gewalttaten von Schülern gegenüber Lehrern hin: Allein 45 000 seien es im vergangenen Jahr in Deutschland gewesen.

200 bis 250 Tage im Jahr ist er im Kampf gegen Mobbing und Ausgrenzung an Schulen in Deutschland unterwegs, hat in den vergangenen fünf Jahren bereits rund 40 000 Schüler erreicht. Mit 25 Schülern habe er angefangen, erzählt Stahl nicht ohne Stolz, der zurzeit auf Baden-Württemberg-Tour ist. Möglich gemacht hat den Kuppenheimer Einsatz Sponsor Heinz von Heiden Massivhäuser. Das Unternehmen und der Anti-Mobbing-Coach haben sich 2018 zusammengetan, um mit der Kampagne "Gemeinsam massiv gegen Mobbing" ein Zeichen zu setzen und das gesellschaftlich wichtige Thema auch in die erste Fußball-Bundesliga zu bringen: Beim Heimspiel von Hannover 96 gegen Hertha BSC am 1. Dezember 2018 liefen die 96-Profis mit der Botschaft "Stoppt Mobbing" auf der Trikotbrust auf. Davor fanden bereits zwei "Camp Stahls" statt, fünf weitere sind Angaben des Unternehmens zufolge in diesem Jahr vorgesehen, wobei Kuppenheim den Auftakt macht.

Auch Bürgermeister Karsten Mußler ist an diesem Vormittag gekommen, um den bundesweit bekannten Coach live zu erleben. Dr. Norbert Stache (Heinz von Heiden Süddeutschland) überreicht Rektor Jürgen Haller ein Anti-Mobbing-Shirt, bevor es richtig losgeht. Da steht er nun, der Carsten Stahl, ein scheinbar nimmermüdes Energiebündel im Kampf gegen Mobbing, der als Kind gemobbt wurde, weil er pummelig war und rötliche Haare hatte und sich später als Jugendlicher Respekt durch "Zurückschlagen" verschaffte. Carsten Stahl hat mehr als 20 Jahre Kampfsporterfahrung und zudem den 1. DAN in Allstyle Karate.

Aber er hat noch viel mehr: Ausstrahlung und Persönlichkeit und Authentizität, er geht auf Augenhöhe mit den Jugendlichen, legt überzeugend dar, dass Gewalt und Kriminalität keine Zukunft haben, dass Bildung und das Leben und Bildung etwas Kostbares sind, das es wertzuschätzen gilt. Die meisten Schüler kennen ihn als Hauptdarsteller der RTL2-Serie "Privatdetektive im Einsatz", in der er 2011 bis 2014 so manchen Täter zur Strecke brachte und haben ihn mit großem Jubel begrüßt. Nicht alle indes wissen von seiner kriminellen Vergangenheit als Anführer einer Gang in Berlin-Neukölln und dass er mal Drogen genommen hat. "Die haben mich fast umgebracht.", bekennt er in Kuppenheim.

Kehrtwende





als Familienvater



Das ist lange her. Die Kehrtwende kam, als er Familienvater wurde und Verantwortung übernahm. Carsten Stahl erzählt von seinen beiden Kindern. Wie entsetzt er war, als sein damals fünfeinhalbjähriger Sohn mit blutiger Nase nach Hause kam und nie wieder in die Schule wollte, weil er von anderen geschlagen worden war. Und wie er auf die harmlose Frage seiner Schwester, wie es denn in der Schule gewesen sei, antwortete: "Halt die Fresse, fick Dich!". Nach zwei Tagen Schule kannte sein Filius solch ein Vokabular, berichtet Stahl erschüttert. Dieses aufrüttelnde Erlebnis war letztendlich der Auslöser, sich gegen Mobbing zu engagieren.

Stahl fordert die Schüler in Kuppenheim auf, ihnen bekannte Schimpfworte zu nennen. Da kommt unter großem Gelächter eine ganze Reihe zusammen. Der Coach fragt einzelne, wie sie sich fühlen, wenn sie selbst so genannt werden. Dann sollen sich Kinder melden, die schon mal etwas Negatives erlebt haben, das sie aber ihren Geschwistern nicht zumuten wollten. Fast alle heben die Hände. Jetzt lacht keiner mehr. Aber es wird noch emotionaler, als der Coach die ergreifende Geschichte eines zehnjährigen Jungen erzählt, der jahrelang als Kind tagtäglich von anderen Schülern schikaniert, "zusammengetreten" und gedemütigt wird und sich niemandem anvertraut, weil man ihm droht, man würde dann seiner Mutter etwas antun. Der Mobbing-Höhepunkt des täglichen Überlebenskampfs auf dem Schulweg ist erreicht, als er in eine drei Meter tiefe Baugrube gestoßen wird, sich am Kopf schwer verletzt und sich einige Rippen bricht. Die Schüler, die oben am Rand der Grube stehen, lachen nur und pinkeln noch auf den Zehnjährigen herunter. Der Junge ruft nicht um Hilfe, er hockt stundenlang in der kalten Grube in seiner Blutlache und will nur noch sterben. Nur durch Zufall wird er entdeckt und ins Krankenhaus gebracht, er braucht eine Bluttransfusion und wird vier Tage ins künstliche Koma versetzt. "Dieser Junge, das war ich", schreit er in die Sporthalle, in der es mucksmäuschenstill geworden ist. Einige Mädchen weinen.

"Kein Kind kann lernen, wenn es mit Angst in der Schule sitzt", verdeutlicht Carsten Stahl und betont, dass Mut dazu gehöre, die Wahrheit zu sagen und nicht wegzuschauen. Er erklärt, wo Mobbing anfängt, warum Mobbing so gefährlich ist und wie Kinder Mobbing begegnen sollten und was Eltern und Lehrer tun können. Und er ruft zu mehr Respekt und Toleranz auf.

Die Schüler sind von Carsten Stahl begeistert und verabschieden ihn mit großem Beifall. "Stoppt...", ruft er am Schluss in den Saal hinein, "...Mobbing!", wird lautstark und überzeugt aus Hunderten von Kehlen ergänzt.