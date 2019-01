Ideenwerkstatt für alle Generationen

Barcamps kommen ursprünglich aus den USA. 2006 fand das erste im deutschsprachigen Raum statt. Seitdem haben sie sich in Europa verbreitet. "Mittlerweile gibt es jedes Jahr rund 200 Stück in Deutschland, Österreich und der Schweiz", verdeutlicht der Bietigheimer Gunnar Thörmer die wachsende Beliebtheit. Eine Übersicht findet man im Internet (www.barcamp-liste.de).

Manche Camps beziehen sich auf bestimmte Themen, zum Beispiel Tourismus oder Literatur. Aber auch offene Camps gibt es, bei dem alle Themen behandelt werden können - wie beim Barcamp in Bietigheim.

Beginn ist um 10 Uhr morgens. "Wer will, kann gerne etwas früher kommen", betont Thörmer. Denn: Es gibt ein kleines Frühstück. 10.15 Uhr startet der 51-Jährige dann mit einem kurzen Impuls, anschließend gibt es eine schnelle Vorstellungsrunde. Dann beginnt die sogenannte Session-Planung. Dazu schreiben Teilnehmer ihre Themen auf eine Karte, diese werden an einer Tafel aufgehängt. Wie bei einem Stundenplan werden die einzelnen Themen einer bestimmten Zeit und einem Raum zugeordnet und die Teilnehmer dürfen sich entscheiden, welche Veranstaltungen sie besuchen wollen. Über das Thema, das man vorgeschlagen hat, referieren die Teilnehmer dann selbst. Das kann ein professionell vorbereiteter Vortrag sein, aber auch ein Erfahrungsaustausch, erläutert Thörmer.

Er sei mittlerweile fast süchtig nach Barcamps, gibt der Familienvater zu. Rund fünf Stück besucht er im Jahr, seitdem er vor knapp einem Jahrzehnt bei seinem ersten Barcamp in Karlsruhe war. In der Hardtschule in Durmersheim hat er 2017 darüber hinaus schon eines initiiert - mit große r Resonanz.

Über die Bietigheimer Flüchtlingsinitiative "Hand in Hand", in der sich Thörmer engagiert, entstand der Kontakt zur Dr.-Jakob-Kölmel-Bürgerstiftung, die das Barcamp in Bietigheim zusammen mit dem Jugend-, Familien- und Seniorenbüro in der Gemeinde veranstaltet. "Wir wollen die Menschen zusammenbringen", gibt Erwin Dietrich, der als Koordinator für Vernetzung für die Stiftung arbeitet, als Ziel aus. Er erhofft sich, dass man durch das Barcamp den Nachbarschaftsgedanken in der Gemeinde stärken und weiterentwickeln kann. Denn eingebunden werden bei der Veranstaltung alle Generationen: Senioren, Jugendliche, Kinder, Familien. Und bei den einzelnen Sessions finden sich Menschen zusammen, die an den gleichen Themen interessiert sind. "Aus manchen Barcamps sind Vereine oder weitere Projekte entstanden", berichtet Thörmer.

Denkbar sei, wenn das Camp gut angenommen werde, es regelmäßig in Bietigheim zu veranstalten. "Wir hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung", sagt Dietrich.

Das Barcamp ist kostenlos, um eine Anmeldung wird gebeten, um besser planen zu können. Das ist möglich per E-Mail an info@barcamp-



bietigheim, telefonisch über das Jugend-, Familien- und Seniorenbüro der Gemeinde, (0 72 45) 8 08 23, sowie über das Veranstaltungstool anmeldung.barcamp-



bietigheim.de. Wer spontan vorbeikommen will, kann das aber auch tun. Die Veranstaltung dauert ungefähr bis 17 Uhr. Über die Sozialen Medien bleibt man darüber hinaus aktuell auf dem Laufenden, was das Bietigheimer Barcamp betrifft.

wall.barcamp-bietigheim.de