Raschere Trennung von B 462 gefordert

London

May hält sich im Amt London (red) - Nur einen Tag nach der krachenden Niederlage bei der Abstimmung über den Brexit-Deal hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. 306 Abgeordnete votierten gegen sie, 325 für sie (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Nur einen Tag nach der krachenden Niederlage bei der Abstimmung über den Brexit-Deal hat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. 306 Abgeordnete votierten gegen sie, 325 für sie (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Durchsuchungen auch in Rastatt Rastatt (red) - In acht Bundesländern hat die Polizei am Mittwoch Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern der rechten Gruppe "National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland" durchsucht. Darunter waren auch zwei Objekte in Rastatt (Foto: Landeskriminalamt). » Weitersagen (red) - In acht Bundesländern hat die Polizei am Mittwoch Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern der rechten Gruppe "National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland" durchsucht. Darunter waren auch zwei Objekte in Rastatt (Foto: Landeskriminalamt). » - Mehr

Baden-Baden

Klosterbergstraße: Mauer wird saniert Baden-Baden (cri) - Die Mauer in der Klosterbergstraße in Varnhalt wird saniert. Die Arbeiten, die der Ortschaftsrat jetzt beschlossen hat, umfassen auch das Geländer sowie den Treppenbereich. Zudem werden Kabel und Leerrohre verlegt und Lampen neu gestellt (Foto: Hoffmann). » Weitersagen (cri) - Die Mauer in der Klosterbergstraße in Varnhalt wird saniert. Die Arbeiten, die der Ortschaftsrat jetzt beschlossen hat, umfassen auch das Geländer sowie den Treppenbereich. Zudem werden Kabel und Leerrohre verlegt und Lampen neu gestellt (Foto: Hoffmann). » - Mehr

Malsch

Mann entblößt sich vor Kindern Malsch (red) - Ein Unbekannter hat sich am Dienstag auf einem Spielplatz vor zwei Mädchen entblößt. Zudem forderte er die Neunjährigen auf, ihn zu berühren. Die Kinder rannten davon. Es gibt eine Beschreibung des Mannes. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein Unbekannter hat sich am Dienstag auf einem Spielplatz vor zwei Mädchen entblößt. Zudem forderte er die Neunjährigen auf, ihn zu berühren. Die Kinder rannten davon. Es gibt eine Beschreibung des Mannes. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto: dpa). » - Mehr