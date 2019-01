Frischzellenkur für den Bolzplatz

Der Wunsch, aus dem Bolzplatz etwas zu machen, sei im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts und auch im Jugendhearing mehrfach geäußert worden. Die Umgestaltung habe man deshalb in die Spielplatzkonzeption mit aufgenommen. Besonders erfreulich: Im Zuge eines Vor-Ort-Termins mit dem Gemeinderat habe man entdeckt, dass ein Grundstück auf der anderen Bachseite sich in Gemeindebesitz befindet und bebaubar ist. Inzwischen wurde es verkauft und die Finanzierung der Bolzplatzumgestaltung somit gesichert. Diese wird voraussichtlich mit rund 120 000 Euro zu Buche schlagen, wie der beauftragte Landschaftsplaner Leopold Sztatecsny vom Kuppenheimer Büro Interplan erläuterte. Es muss allerdings auch einiges gemacht werden: So sollen nicht nur die Rasenfläche des Bolzplatzes, sondern auch die Tore und der Ballfangzaun erneuert werden. Der Bolzplatz selbst wird um etwa zwölf Meter Richtung Norden versetzt, um Platz für ein weiteres, großes Spielgerät zu schaffen. Geplant ist hier eine sogenannte "Tarzanschaukel", die von zwei Erdwällen umgeben wird. Die vorhandenen, in die Jahre gekommenen Spielgeräte werden zurückgebaut. Und auch den Federbach will man in diesem Bereich "erlebbar" machen. Durch die Veränderung des Geländelaufs (es werden Stufen eingebaut, unter anderem auch zum Sitzen) wird sein flaches Ufer zugänglich gemacht. Ergänzt wird das Ensemble durch die Statue des Heiligen Nepomuk, die bisher auf der anderen Uferseite steht und im Zuge der Umgestaltung auf die Seite des neu zu modellierenden Ufers wandert.

Die von Sztatecsny vorgestellten Planungen wurden vom Gemeinderat einstimmig gut geheißen, Interplan wurde mit der Ausschreibung der Arbeiten beauftragt. Fraglich blieb, ob die wasser- und naturschutzrechtliche Genehmigung für das Vorhaben erteilt wird. "Vermutlich werden wir zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen leisten müssen", so der Planer. Die Mitglieder der Ratsfraktionen lobten die Planungen als gelungen. "Gefühlsmäßig ist das Ganze sauteuer. Aber in Zeiten guter Finanzlage kann man das schon mal machen", sagte Ralph Ganz, der die Verwaltung bat, auch eine entsprechende Nutzungsordnung für den Bolzplatz auszuarbeiten: "Um Gruppen in die Schranken zu weisen, die wir hier nicht haben wollen."