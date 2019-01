Minus in der Kasse bereitet Kopfzerbrechen

Baden-Baden

Baden-Baden

RSV Yburg ehrt Vereinsmeister Baden-Baden (cn) - Erstmals in seiner Vereinsgeschichte hat der Radsportverein (RSV) Yburg 2018 eine Vereinsmeisterschaft veranstaltet. Bei der Jahresversammlung sind nun die Vereinsmeister (Foto: cn) durch den im Amt bestätigten Vorsitzenden Werner Urnauer geehrt worden.

Stuttgart

Stuttgart

Fünfstündige Krisensitzung Stuttgart (red) - Derzeit beschäftigen die AfD-Abgeordneten im Landtag heftige innere Grabenkämpfe. In einer fünfstündigen Fraktionssitzung sprachen die Abgeordneten am Dienstag über die Krise. Fraktionschef Bernd Gögel (Foto: dpa) steht in der Kritik, weil er auch im Landesvorstand ist.

Baden-Baden

Baden-Baden

Strandbad: Neubau genehmigt Baden-Baden (hez) - Mit der Verlagerung des beliebten Strandbades Sandweier (Foto: pr) wird es nun ernst. Nachdem der Ortschaftsrat den Bauantrag der Stadtwerke jetzt einstimmig gebilligt hat, kann in Kürze mit den Arbeiten am Neubau des Bades begonnen werden.

London

London

Brexit: Chaos wahrscheinlicher London (dpa) - Mit dem klaren Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen wird die Gefahr eines chaotischen Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union immer größer. Die Abgeordneten schmetterten den Deal mit EU mit überwältigender Mehrheit ab (Foto: dpa).