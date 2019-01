Neue Spezialitätenmesse in Iffezheim

Iffezheim (sawe) - "Kulinaria" ist der Titel einer neuen Messe, die erstmals am 18. und 19. im Mai in der Freilufthalle und im Freigelände in Iffezheim stattfinden wird. Dabei handelt es sich um eine Spezialitätenmesse rund um das Thema Essen, Trinken, Genuss und Lifestyle.Veranstalter ist die "Grenzenlos-Events" mit Sitz in Rheinfelden, deren Inhaber Christian Steiger und Dieter Maier sind. Letzterer ist in der Region bereits als Messemacher der DiGA-Gartenschau auf der Iffezheimer Rennbahn seit vielen Jahren eine feste Größe. In Rastatt hatte die SüMa Maier Messen Märkte und Events GmbH 2018 mit dem "Herbstzauber" im November in der Reithalle vielversprechendes Neuland beschritten. Und nun kommt noch eine kulinarische Messe hinzu, die in der Renngemeinde Appetit auf mehr machen und ebenfalls etabliert werden soll, wenn es nach den Veranstaltern geht.

Hintergrund dazu: Viele Genussmessen finden im Herbst oder vor Weihnachten in einer geschlossenen Halle statt, erläutert Christian Steiger im BT-Gespräch. Die "Kulinaria" indes soll im Frühjahr in der Freilufthalle und vor allem auch Freigelände über die Bühne gehen. "Wir wollten etwas Neues wagen", sagt Steiger, daher wurde speziell für diesen Geschäftszweig im Jahr 2017 "Grenzenlos-Events" als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet. Die beiden Messe-Profis kennen sich übrigens von der Messe in Freiburg, bei der der gelernte Werbekaufmann Steiger 18 Jahre lang tätig war. Das Konzept der "Kulinaria" wurde bereits im vergangenen Jahr zweimal getestet und sei gut angekommen, berichtet Steiger weiter. Zur Premiere an Pfingsten im Schloss Beuggen bei Rheinfelden kamen 100 Aussteller und 6 500 Besucher. In Bad Säckingen Ende August waren es 70 Aussteller, aber nur knapp 3 000 Gäste, was vor allem dem Wetter geschuldet war. "Es war das einzige Wochenende, an dem es geregnet hat", erinnert sich der 50-Jährige. Aber die Resonanz der Aussteller sei toll gewesen, und so habe man nun in diesem Jahr fünf "Kulinaria"-Messen am Start. Auftakt sei am 4./5. Mai in Denzlingen.

Das Konzept der "Kulinaria" sieht zu 80 Prozent Essen, Trinken und Genuss vor und wird um 20 Prozent mit dem Thema Lifestyle, Deko, Schmuck und Bekleidung ergänzt. Die "Kulinaria" habe kein bestimmtes Thema, sondern sei breit aufgestellt, stellt Steiger die Vorzüge heraus. Mit dabei seien auch Vertreter von kleinen Manufakturen, die exquisite Produkte anbieten, die man im Supermarkt nicht kaufen kann - wie besondere Öle etwa oder Dips. Das Sortiment der Messe, die ein hochwertiges Niveau habe, reiche von Biofein- und Reformkost über Confiserie, Fleisch- und Wurstwaren, Getränke, Kaffee- und Teespezialitäten bis hin zu Molkereiprodukten, Obst, Kräutern, Gewürze, Aufstrichen, Wein, Sekt und Spirituosen. Man könne an den Ständen auch viel probieren, rührt Steiger die Werbetrommel. Und natürlich gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Kochvorführungen regionaler und nationaler Köche, Produktvorführungen der Aussteller, Live-Musik, Degustationen und Gewinnspielen.

Die Messe findet am Samstag, 18. Mai, und Sonntag, 19. Mai, jeweils 11 bis 19 Uhr, statt. Die Veranstalter rechnen mit etwa 80 Ausstellern und hofften auf 5 000 bis 7 000 Besucher in Iffezheim..