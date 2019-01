Ehrgeizige Ziele, vielfältiges Angebot









Um auch künftig gut aufgestellt zu sein, haben die Naturfreunde in Zukunftswerkstätten Möglichkeiten eruiert, ob und inwieweit Umstrukturierungen im Verein möglich und sinnvoll sind. Finale Ergebnisse gibt es noch nicht, werden jedoch spätestens bis zur Jahreshauptversammlung erwartet.

Die Naturfreunde waren 1933 von den Nationalsozialisten aufgelöst worden und hatten am 7. April 1946 die Genehmigung zur Wiedergründung erhalten. Sie waren damit der erste Verein in Rastatt, der nach dem Zweiten Weltkrieg seine Tätigkeit wieder aufnahm ( Wiedergründungsversammlung war am 9. Mai 1946). So ist es jedenfalls in den Vereinsprotokollen vermerkt, die fast komplett erhalten geblieben sind, freuen sich die Vorsitzenden Heinz Zoller und Uschi Böss-Walter, die seit zehn Jahren an der Spitze des Vereins stehen.

Die Wurzeln der Naturfreunde liegen in der Arbeiterbewegung. Aus der Taufe gehoben werden die Rastatter Naturfreunde am 15. März 1919 im "Dreikönig" als Touristenverein, 36 Gründungsmitglieder sind zugegen, steht im Protokoll zu lesen.

Die Gründungsversammlung und nachfolgende Jahreshauptversammlungen finden im "Museum" statt. Dagegen werden die Vereinslokale oft gewechselt: Erst treffen sich die Naturfreunde im "Hatzschen Biergarten" in der Engelstraße, wie aus alten Aufzeichnungen hervorgeht, dann kommen sie im "Rappen" zusammen, da Wirt und Tochter Vereinsmitglieder sind. Weitere Vereinslokale sind "Zum Schloss", "Eisernes Kreuz" und "Goldenes Kreuz" in der Kaiserstraße.

Ab Juni 1946 gehen die Heimabende in der alten Gewerbeschule über die Bühne. Eine Besonderheit gibt es am 22. Dezember 1946, als der Film "Berg frei" in den Resi-Lichtspielen unter Mitwirkung der Jugendgruppe vor ausverkauftem Haus präsentiert wird. Die Anzahl der Mitglieder steigt auf 279 Personen. Am 1. und 2. September 1951 findet das große Landesjugendtreffen im Rastatter Schwanengarten mit rund 500 Teilnehmern statt. 1969 wird das 50-jährige Bestehen in der Fruchthalle gefeiert, daher war Rastatt auch Schauplatz für das Landestreffen der Badischen Naturfreunde, ebenso wie im Jahr 1992. Der Verein wächst in den Folgejahren auf 470 Mitglieder an.

Am 12. April 1984 wird das neue Vereinsheim in der Brufertstraße eingeweiht, das seither die Heimstatt der Naturfreunde ist. Im Jahr 2009 gibt es dann gleich mehrere Anlässe zum Feiern: 90 Jahre Ortsgruppe, 30 Jahre Seniorengruppe, 25 Jahre Vereinsheim "An der Murg", 100 Jahre Wanderheim "Bonora" bei der Roten Lache und 50 Jahre Freizeitplatz "Raukehl" in Plittersdorf am Rhein. Alle drei Häuser werden nach wie vor von den Naturfreunden betrieben.

Heute zählen die Naturfreunde rund 340 Mitglieder, davon sind 60 bis 80 aktiv. War die Ortsgruppe zu Beginn mehr ein Wanderverein, dessen Mitglieder sich die Natur bei schönen Touren erschlossen, so sind sie heute eine moderne Organisation mit einem vielfältigen Freizeitangebot für alle Altersklassen, aber auch einem interessanten Bildungsangebot in der vereinseigenen Umweltschule. Die Naturfreunde frönen Aktivitäten im Bereich Kultur und Natursport (wie Wandern, Kanufahren, Exkursionen) und haben einen Schwerpunkt auf junge Familien gesetzt.

Als Teil der Naturfreunde Deutschlands und der Naturfreunde Internationale, einer internationalen Umwelt-, Kultur-, Freizeit- und Touristikorganisation, treten sie für eine "nachhaltige Entwicklung", ökologisch, wirtschaftlich und sozial ein.

Auch die internationale Solidarität wird bei den Naturfreunden gelebt. So unterstützen sie in St. Louis (Senegal) ein Kinderhort und ein Ausbildungszentrum. Letzteres wurde 2018 eröffnet und bietet 125 Mädchen die Möglichkeit, den Beruf Schneiderin oder Friseurin zu erlernen oder sich im Bereich Stofffärberei, Obst- und Gemüseverarbeitung und Restaurant ausbilden zu lassen. Die ersten Mädchen wurden bereits interviewt, jetzt wird noch eine Broschüre erstellt, informiert Böss-Walter. Denn dem Thema ist auch eine Ausstellung der Naturfreunde im Jubiläumsjahr gewidmet, die damit Einblick in die Arbeit des Zentrums geben und Sponsoren gewinnen wollen.

Lediglich 130 Euro sind erforderlich, um ein ganzes Ausbildungsjahr für ein Mädchen im Senegal zu finanzieren, sagt Uschi Böss-Walter, der dieses Projekt besonders am Herzen liegt.