"Jede Stunde hat sich gelohnt" Rastatt (ema) - Die Entscheidung der Baugenossenschaft Gartenstadt, sich ein zweites Standbein als Bauträger zuzulegen, hat Oliver Krause zwar einiges an Nerven gekostet. Doch angesichts des sen, was da vor seinem Büro im Murg-Carrée entstanden ist und weiter entsteht, findet der Gartenstadt-Geschäftsführer ein Wort: "Super".



Es war keine leichte Geburt: Krauses Ziel, die in wirtschaftlicher Bedrängnis steckende Gartenstadt mit Hilfe einer neuen Bauträger-Tochter zu stabilisieren und just den grünen Innenbereich des Blocks zwischen Zeughaus-, Carl-Schurz-, Kinkelstraße und Gedenkstein mit sieben Gebäuden zu verdichten, war nicht unumstritten. Mittlerweile ist der erste Bauabschnitt vollbracht (bis auf die Außenanlagen): 48 Wohnungen in vier Gebäuden - alle miteinander verkauft bis auf drei Einheiten, die die Baugenossenschaft im eigenen Bestand hält. Krause hat den Eindruck gewonnen, dass die Kritiker mittlerweile besänftigt sind. Beschwerden erreichten den Vorstand eher wegen der Belästigungen durch die Bauarbeiten - was Krause aus eigenem Erleben vor Ort gut nachempfinden kann. Für ihn steht fest: Das Murg-Carrée ist eine Erfolgsgeschichte: "Jede Stunde Arbeit hat sich gelohnt. Wir stehen auf ganz anderen Füßen. Unsere Liquiditätsprobleme haben wir komplett überwunden", sagt der Geschäftsführer. Eine der Konsequenzen werden die Mitglieder dieses Jahr zu spüren bekommen. Die Gartenstadt, so kündigt Krause an, wird ihr zweitgrößtes Gebäude in der Augustastraße 93 umfänglich sanieren. "Das wäre vorher nicht möglich gewesen", verweist der Geschäftsführer auf die Kräftigung durch das Investorengeschäft. Mit der Gründung einer Tochter als Bauträgerin könne man auch Synergieeffekte erzielen - zum Beispiel über den Zugriff auf einen Handwerker-Pool. "Wir sind auf dem besten Weg der wirtschaftlichen Gesundung." Elf Millionen Euro hat die Gartenstadt im ersten Abschnitt verbaut und ist damit mit ihrem Generalunternehmer im angepeilten Budget geblieben. Die Baugrube für Abschnitt zwei ist bereits erkennbar. Weitere zehn Millionen Euro sollen dort fließen - für drei Gebäude mit 39 Wohnungen. Alle miteinander will die Gartenstadt verkaufen - was in bis auf sechs Fällen bereits geschehen ist. Außerdem wird die bereits entstandene Tiefgarage um 72 auf insgesamt 180 Stellplätze erweitert. Ende 2020/Anfang 2021 soll dann das Murg-Carrée komplett bezogen sein. Dann werden Krause und sein Team in neuen Räumen unterkommen. Denn die Gartenstadt hat ihr altes Verwaltungsgebäude abgerissen; mit einem An- und Neubau werden die Gebäude Carl-Schurz-Straße 1 und 3 verbunden. Und wie geht's weiter? Für die Genossenschaft gilt es nach wie vor, den hohen Instandhaltungsstau aufzulösen und gleichzeitig günstige Mieten zu halten, sagt Krause. Und: Man werde am Bauträgergeschäft festhalten. Ein so großer Brocken wie das Murg-Carrée wird zwar nicht folgen. Aber der Gartenstadt-Chef hat bereits ein kleineres Bauprojekt in Rastatt im Blick.

