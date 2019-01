Niederbühler CDU: "Haben

"Wir sind mit Bauplätzen in Niederbühl knapp dran, und es ergibt doch keinen Sinn, erst eine Rampe hinauf zur Murgtalstraße zu bauen, um dann anschließend gleich wieder bergab zum Philosophenweg zu fahren", ergänzte Roland Hänel, der befürchtet, dass die seitens der Stadt und der Bahn geplante Wegführung nur zu mehr Verkehrslärm führt, "und davon haben wir schon genug".

"Bei einem Gespräch mit den Planern der Stadt verdeutlichten diese: Der Bogen nach links in Richtung RTV ist zu eng und es gäbe Probleme mit der Anfahrt zu dem geplanten Pendler-Parkplatz und der zusätzlichen Straßenbahn-Haltestelle", informierte gestern die CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Brigitta Lenhard, die Teilnehmer einer Ortsbegehung und betonte, dass die Planer nicht abgeneigt sind, die Variante in die Überlegungen einzubeziehen. Die Begründung mit den Zufahrtsproblemen zum Pendler-Parkplatz will Hänel nicht gelten lassen und vertritt die Meinung, wenn die neue Straße vom Kreisel kommend auf den Philosophenweg trifft, könnten die Verkehrsteilnehmer rechts zum Kombibad und links zum Pendler-Parkplatz abbiegen. Außerdem zeigten die Teilnehmer Unverständnis, dass man einen Badstandort ohne die notwendige Infrastruktur auswählt. Sowohl bei den Planungen der Stadt als auch bei dem Vorschlag des Ortsverbands müssten, um das Kombibad mit Lkw und Bussen erreichen zu können, der Philosophenweg, die Walter-Nehb-Brücke und die Jahnallee ertüchtigt werden. Aus den Reihen der Teilnehmer wurde als weitere Variante die Anbindung von der Baulandstraße aus diskutiert, bei der "nur" der Kanaldamm und die Jahnallee ertüchtigt werden müssten.